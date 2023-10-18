▲「口腔微生物」不平衡心血管風險增！　預防心病從維持口腔健康9方法做起

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口腔微生物是什麼？ 為什麼會影響心血管健康？口腔微生物群（oral microbiome）指的就是存在於口腔內的微生物群。黃軒醫師表示，這些微生物包括細菌、真菌、病毒等微小生物，它們在口腔內起著重要的生態和功能作用。
不過，一旦口腔微生物群出現不平衡就有可能會引發全身性疾病。黃軒醫師指出，一篇在2020年1月發表於《Cadiovascular Research》期刊上的論文顯示，牙周炎可能會促使高血壓的發生，尤其是中年族群，而導致牙周炎與高血壓產生關聯性的關鍵介質就是「口腔微生物群」。
黃軒醫師提到，《口腔微生物群與心血管健康：一項全面的回顧和新的見解》文章中也指出，口腔微生物不僅與牙周病有關，還可能透過局部和全身的機制影響動脈粥樣硬化、高血壓、心肌梗塞死等心血管疾病的發生和、發展。
但是這些微生物只存在於口腔中，又是怎麼造成心血管疾病風險的呢？黃軒醫師表示，可能有3個途徑，包含：
- 進入血液：
- 分泌毒素：
- 免疫反應：
預防心病從口腔做起 醫師授9方法保持口腔衛生因此，保持良好的口腔衛生相當重要，不只可以預防口腔疾病，避免後續產生的疼痛、不適、生活品質影響等問題，還可以進而減少心血管疾病的風險。黃軒醫師提醒民眾可以透過以下9個方法保持口腔衛生：
- 每天早晚刷牙，每次刷牙時間至少2分鐘，使用含氟牙膏。
- 使用牙線或間隙刷清潔牙縫。
- 定期洗牙，去除牙石和菌斑。
- 避免吃高糖食物，尤其是黏性食物。
- 飲食均衡，多吃新鮮水果和蔬菜。
- 飲用足夠的水，保持口腔濕潤。
- 戒菸限酒，減少咖啡因和碳酸飲料的攝取。
- 定期檢查口腔健康，及時治療口腔疾病。
- 定期看牙醫，至少每年一次。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59569
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