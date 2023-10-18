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「口腔微生物」不平衡心血管風險增！　預防心病從維持口腔健康9方法做起

▲「口腔微生物」不平衡心血管風險增！　預防心病從維持口腔健康9方法做起
▲「口腔微生物」不平衡心血管風險增！　預防心病從維持口腔健康9方法做起

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】如果沒有注意口腔衛生，不只會有蛀牙、口臭等問題，還有可能會引發心血管疾病。胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書貼文中指出，「口腔微生物群」的不平衡與一些全身性疾病（如：心臟病等）可能有關聯，預防心血管疾病其實也可從日常生活中的口腔衛生做起，民眾可透過9項方法保持良好的口腔衛生。

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口腔微生物是什麼？　為什麼會影響心血管健康？

口腔微生物群（oral microbiome）指的就是存在於口腔內的微生物群。黃軒醫師表示，這些微生物包括細菌、真菌、病毒等微小生物，它們在口腔內起著重要的生態和功能作用。

不過，一旦口腔微生物群出現不平衡就有可能會引發全身性疾病。黃軒醫師指出，一篇在2020年1月發表於《Cadiovascular Research》期刊上的論文顯示，牙周炎可能會促使高血壓的發生，尤其是中年族群，而導致牙周炎與高血壓產生關聯性的關鍵介質就是「口腔微生物群」。

黃軒醫師提到，《口腔微生物群與心血管健康：一項全面的回顧和新的見解》文章中也指出，口腔微生物不僅與牙周病有關，還可能透過局部和全身的機制影響動脈粥樣硬化、高血壓、心肌梗塞死等心血管疾病的發生和、發展。

但是這些微生物只存在於口腔中，又是怎麼造成心血管疾病風險的呢？黃軒醫師表示，可能有3個途徑，包含：

  • 進入血液：
口腔微生物群失衡可能會導致牙周病，而牙周病是一種慢性口腔炎症，可引起口腔細菌、發炎因子進入血液循環，進而影響心血管系統。

  • 分泌毒素：
牙齦卟啉單胞菌（Porphyromonas gingivalis）是一種與牙周病相關的細菌，它可以透過分泌毒素、誘導血小板聚集、增加動脈粥狀硬化斑塊的形成和不穩定性等方式，進而提高心血管疾病的風險。

  • 免疫反應：
具核梭桿菌（Fusobacterium bucleatum）是另一種與牙周病相關的細菌，它可以透過與人類白血球抗原（HLA）相互作用、刺激免疫反應、促進腫瘤壞死因子TNFα的分泌等方式，增加心血管炎症、動脈粥樣硬化。

預防心病從口腔做起　醫師授9方法保持口腔衛生

因此，保持良好的口腔衛生相當重要，不只可以預防口腔疾病，避免後續產生的疼痛、不適、生活品質影響等問題，還可以進而減少心血管疾病的風險。黃軒醫師提醒民眾可以透過以下9個方法保持口腔衛生：

  1. 每天早晚刷牙，每次刷牙時間至少2分鐘，使用含氟牙膏。
  2. 使用牙線或間隙刷清潔牙縫。
  3. 定期洗牙，去除牙石和菌斑。
  4. 避免吃高糖食物，尤其是黏性食物。
  5. 飲食均衡，多吃新鮮水果和蔬菜。
  6. 飲用足夠的水，保持口腔濕潤。
  7. 戒菸限酒，減少咖啡因和碳酸飲料的攝取。
  8. 定期檢查口腔健康，及時治療口腔疾病。
  9. 定期看牙醫，至少每年一次。
資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean臉書《你嘴巴內的細菌、影響你的心血管》



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59569

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