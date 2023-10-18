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臺中市長照友善協會辦論壇 產官學探討長照永續發展

▲臺中市長照友善協會全台首創，今首度舉辦論壇，邀產官學界探討長照產業議題。（圖/協會提供）
▲臺中市長照友善協會全台首創，今首度舉辦論壇，邀產官學界探討長照產業議題。（圖/協會提供）

記者金武鳯/台中報導

臺中市有長照機構逾千家，照顧量能最大，為整合服務型態不一機構力量，創造共榮共好，創全台之先成立台中市長照友善協會，今天首度召開「富市台中、照亮長照」城市友善論壇，產官學界逾200人熱烈交流，業者心聲與學界意見匯集後，提供施政參考，以利提升長照品質。

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台中市長照友善協會今(18)日在臻愛花園酒店舉辦「富市台中、照亮長照」論壇，參與踴躍。協會常務理事蔡裕明表示，政府推行長照2.0的6年中，臺中市政府積極佈建包括居家照顧服務、居家復能、交通接送、輔具與無障礙改善、喘息服務以及營養餐飲等類型的長期照顧服務，為使有長照需求民眾能獲得高品質之服務，過程中也適時適地滾動修正整個服務體系的管理。

▲臺中市長照友善協會今日舉辦友善城市論壇， 產官學逾200人齊聚一堂探討長照產業議題。（圖／記者金武鳳攝，2023.10.18)
▲臺中市長照友善協會今日舉辦友善城市論壇， 產官學逾200人齊聚一堂探討長照產業議題。（圖／記者金武鳳攝，2023.10.18)
只是，以往業界間存在競爭關係，遇上問題單打獨鬥，或各別找市府協助，讓市府應接不暇。事實上，大多數業者面臨的問題大同小異，為此，業者聯手成立長照友善協會，希望整合成為政府與民間溝通平台，讓業者之間既有競爭也是合作關係，有問題大家團結形成力量，一起尋找政府協助，也能做為橋樑，與學界合作辦理培訓、資源共享，提升長照品質。

今天的城市友善論壇，就是在主管機關、民意代表、專家學者支持下舉辦，內容除了有長照趨勢發展、家庭照顧者親身分享照顧心得、長照議題的研討、更有長照服務相關的攤位展售，藉此期使本市長期照顧服務機構，更能扮演好上承政府管理與下接服務輸出之角色，讓臺中市民更了解現階段臺中市的長照特色。

臺中市長照友善協會理事長張邁轟表示，長期照顧議題廣義來說涵蓋的面向太多、無法面面俱到，只有在政府相關部門的支持下，長照相關團體能一起有交流互動的機會，使更多的長照專業夥伴們，可以改進自身不足之處，提升長期照顧的品質，才能有效的建構符合在地的長照特色。

在論壇中，高雄醫學大學高齡長照學程姚卿騰主任，主調嬰兒潮與樂齡族群產業經營方向與創新。此外，議題研討會分成多元、居家、居住與社區小組，深入交流與分享長照產業面臨的問題與解決方案，則能壯大協會，成為長照產業溝通交流平台。


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