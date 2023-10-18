臺中市長照友善協會辦論壇 產官學探討長照永續發展

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只是，以往業界間存在競爭關係，遇上問題單打獨鬥，或各別找市府協助，讓市府應接不暇。事實上，大多數業者面臨的問題大同小異，為此，業者聯手成立長照友善協會，希望整合成為政府與民間溝通平台，讓業者之間既有競爭也是合作關係，有問題大家團結形成力量，一起尋找政府協助，也能做為橋樑，與學界合作辦理培訓、資源共享，提升長照品質。
今天的城市友善論壇，就是在主管機關、民意代表、專家學者支持下舉辦，內容除了有長照趨勢發展、家庭照顧者親身分享照顧心得、長照議題的研討、更有長照服務相關的攤位展售，藉此期使本市長期照顧服務機構，更能扮演好上承政府管理與下接服務輸出之角色，讓臺中市民更了解現階段臺中市的長照特色。
臺中市長照友善協會理事長張邁轟表示，長期照顧議題廣義來說涵蓋的面向太多、無法面面俱到，只有在政府相關部門的支持下，長照相關團體能一起有交流互動的機會，使更多的長照專業夥伴們，可以改進自身不足之處，提升長期照顧的品質，才能有效的建構符合在地的長照特色。
在論壇中，高雄醫學大學高齡長照學程姚卿騰主任，主調嬰兒潮與樂齡族群產業經營方向與創新。此外，議題研討會分成多元、居家、居住與社區小組，深入交流與分享長照產業面臨的問題與解決方案，則能壯大協會，成為長照產業溝通交流平台。