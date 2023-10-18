中華職棒／許基宏腳與腰部不適本季提前關機 兄弟季後賽又有變數
中華職棒34年即將步入尾聲，今18日中信兄弟在台東棒球場迎戰樂天桃猿，由兄弟鄭浩均對決桃猿洋投威能帝，其中兄弟許基宏因腳部與腰部不適，在今抹消一軍登錄，本季提前關機，本戰一壘手改由王政順擔任。
記者吳政紘/綜合報導
兄弟主帥彭政閔透露，主砲許基宏前兩天腳部就有些不舒服，但由於球隊仍處於爭奪季冠軍期間，昨（17日）對統一7-ELEVEn獅仍先發出戰，反而造成傷勢惡化，許基宏在今向防護員反應後，目前除了腳部不適，腰部也傳出不適，考慮到球員健康，決定立刻讓他下二軍休息。
根據中華職棒比賽制度，若下到二軍至少要待滿10天，才能再回到一軍，目前兄弟最後一場例行賽是在10月23日，也變相宣布許基宏本季提前結束。
本場比賽攻守名單
樂天桃猿 （先攻） 中信兄弟 （後攻）
第1棒 一壘手 陳俊秀 第1棒 游擊手 江坤宇
第2棒 二壘手 林立 第2棒 中外野 岳政華
第3棒 三壘手 梁家榮 第3棒 左外野 詹子賢
第4棒 指定打擊 廖健富 第4棒 右外野 陳子豪
第5棒 游擊手 林承飛 第5棒 指定打擊 周思齊
第6棒 左外野 朱育賢 第6棒 一壘手 王政順
第7棒 右外野 成晉 第7棒 三壘手 王威晨
第8棒 捕手 嚴宏鈞 第8棒 二壘手 岳東華
第9棒 中外野 陳晨威 第9棒 捕手 高宇杰