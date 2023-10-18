加薩醫院遇襲數百死　大馬首相批「瘋狂毫無人性」

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大馬星洲日報、東方日報、星報（The Star）等媒體報導，安華今天在布特拉加亞國際會議中心（PICC）出席活動後譴責以色列襲擊加薩醫院，呼籲立即停火，平息衝突局勢。
安華指出，如果衝突情況持續發展，受害者將會是婦女、小孩與病人，這已經到了一個瘋狂和毫無人性的地步。
安華並批評西方國家在巴勒斯坦問題上立場「虛偽」，他認為，最令人遺憾的是，那些經常談論人權的西方國家，實際上用兩套不同標準詮釋人權，部分人屬於一等公民，其他人被歸類為奴隸。
他昨天也在社群媒體平台臉書（Facebook）發文，除要求以色列與哈瑪斯（Hamas）停火，也說明大馬全力支持巴勒斯坦人民立場，他建議在拉法（Rafah）建立人道主義走廊，並提供諸如食品和藥品等形式的人道援助。
報導指出，國民聯盟（Perikatan Nasional）秘書長韓沙再努丁（Hamzah Zainudin）認為，加薩醫院遇襲數百人死亡，是以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政權犯下的屠殺罪行，如果加上加薩醫院遇襲的罹難者，以色列釀致死亡人數已逾4000人，其中不乏老人、孩童與醫護人員。
他呼籲，全球逾20億的穆斯林應團結一致，透過經濟力量向以色列施壓，並發動國際經濟與法律制裁。
以巴衝突情勢迄今未解，東南亞的穆斯林國家馬來西亞積極表達支持巴勒斯坦立場，朝野13日集會聲援巴勒斯坦，大批群眾身著馬來傳統服裝、肩披巴勒斯坦國旗，揮舞「恢復巴勒斯坦自由」與「馬來西亞與巴勒斯坦人同在」布條，高喊口號抗議，並焚燒以色列國旗。
前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）也呼籲集會群眾共同為巴勒斯坦人祈禱。（編輯：陳慧萍）1121018