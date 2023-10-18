全球獲獎最多「台灣巧克力品牌」新開咖啡店　聯手世界烘豆冠軍

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供應多款以金獎巧克力為原料的「可可/巧克力飲品」例如「若水100%屏東黑巧克力飲」、「鴛鴦-鐵觀音巧克力拿鐵」、「巧克力漫步」綜合巧克力品嘗組合之外，也供應咖啡、麵包、輕食、甜點與冰淇淋等多樣化選擇，而且全部都是素食或蔬食。店內咖啡豆採用2014世界烘豆大賽冠軍賴昱權特製的淺焙衣索比亞單品咖啡豆。麵包則由2018世界麵包大師賽冠軍王鵬傑特製，將福灣巧克力特有的榛果、焦糖、香草、果乾等天然香氣，表現於丹麥吐司、布里歐等歐式麵包中。
福灣巧克力Café店內也供應輕食午茶，奢侈地以冠軍麵包作為載體、冠軍巧克力做為調味、融合台灣第一間義式手工乳酪「慢慢弄」的台灣乳酪，創作出多款精彩的歐陸早午餐風格開面三明治與漢堡。店內也供應每日限量８份的特製巧克力咖哩飯，以二十種以上的辛香料結合100%屏東黑巧克力調配出溫潤微辛的風格、再佐以台灣九號70%雙重發酵巧克力帶來蘋果般的討喜香氣。
福灣巧克力Café 店內使用並販售世界第一款專為巧克力感官品飲而設計的巧克力專用杯「2023巧克力品飲杯G250/C250」，由福灣巧克力創辦人Warren 研發試驗，與曾獲台灣十大經典窯燒的「墾丁寶島窯殷福志老師」共同設計打造出窯燒陶杯，最後交由亞洲循環經濟典範「春池玻璃」翻刻，歷經兩年精雕細琢，方方面面錙銖計較的線條、大小、比例，誕生了這款劃時代的可可飲品專用陶杯/玻璃杯。
福灣巧克力Café開幕期間特別與世界烘豆冠軍賴昱權旗下「握咖啡」共同推出季節限定款－「握88%C²R巧克力咖啡拿鐵」，共有Coffee Chocolate Rose及Coffee Chocolate Rum 「玫瑰」與「蘭姆酒」兩種口味。
有別於傳統的可可粉，福灣巧克力創辦人Warren特別為這次合作打造了「握88%黑巧克力」配方，以2022年獲得ICA世界巧克力大賽全球最佳高濃度黑巧克力的「若水100%屏東巧克力」為基底進行微調，不經鹼化抽脂、略帶水蜜桃優格與柑橘杏仁香氣的沖泡式巧克力，不論是在風味或營養成分上，都優於一般可可粉數倍以上。結合賴昱權特選花果香氣奔放的咖啡豆，再加上「屏東有機玫瑰粉」或「巴貝多百年高酯蘭姆酒」，冬天品飲最是適合。
另外，由台中田樂( for Farm Burger)餐飲團隊所經營的姊妹品牌「青春．Aoharu Burger」，進駐新北裕隆城店二樓誠品生活，10月20日將正式開幕。除了招牌漢堡，也推出全新日風燉飯和義大利麵，如奶油白醬鮭魚親子燉飯、松露味噌牛肋燉飯以及柚子胡椒親子奶油麵等，同時推出3人份套餐組合，以符合新店商圈多家庭客需求。
此外，青春．Aoharu Burger新北裕隆城店也率先推出全新四款老派咖啡館不可少的法式吐司，以自家製吐司製作的檸檬奶油法式吐司、焦糖布丁法式吐司、香蕉提拉米蘇法式吐司、肉桂蘋果法式吐司等，融入甜點概念，搭配獨特醬汁，讓人宛如一秒回到昭和時期的洋食咖啡館。