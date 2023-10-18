▲擴大身心障礙照顧服務！5年將投入480億　4方向改善服務、人員勞動條件

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身心障礙照顧服務資源布建計畫 將分4方向進行衛福部在今日行政院會上報告「身心障礙照顧服務資源布建計畫」。衛福部表示，由於身心障礙人口漸增、照顧服務資源量能不足、家庭照顧者支持不夠、因應刑法及保安處分執行法修法後新增之應辦事項等問題及挑戰，需要中央與地方共同解決問題，因此提出相關計畫完善身心障礙者照顧服務。
衛福部說明，本計畫將透過衛福部、內政部、法務部及各地方政府協力完善身心障礙者照顧服務，並分以下4大策略進行：
- 減輕家庭照顧者負擔
- 擴增社區式服務
- 擴增及多元化身心障礙福利機構服務
- 改善服務人力之勞動條件以留才久任
5年投入480億增加社工、照顧據點 估120萬餘人受益衛福部計畫在5年投入逾480億餘元預算，增加1,355名社工、社區居住及日間照顧據點增加服務1萬4,572人，提供身心障礙照顧服務之教保員薪資樓地板提高至3萬7,700元，使120萬餘名身心障礙者受益。
行政院院長陳建仁聽取報告後表示，目前全國身心障礙者約120萬餘人，衛福部為完備社會安全體系，針對身心障礙服務進行檢討，於該計畫中提出相關補強策略與具體策進作為，未來預計將在5年內投入480億餘元，結合地方政府與民間專業團體，共同改善身心障礙服務體系、減輕身心障礙家庭照顧負擔。
陳建仁院長也請衛福部結合內政部、法務部等有關單位，儘速與地方政府與民間協力的專業組織團體，確認相關執行細節與輔導督考機制，以確實推動該計畫。對此衛福部表示，將儘快與地方政府討論計畫執行細節，並完成相關行政流程，以利計畫順利實施及推動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59570
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