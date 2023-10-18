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擴大身心障礙照顧服務！5年將投入480億　4方向改善服務、人員勞動條件

▲擴大身心障礙照顧服務！5年將投入480億　4方向改善服務、人員勞動條件
▲擴大身心障礙照顧服務！5年將投入480億　4方向改善服務、人員勞動條件

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】台灣身心障礙人口漸增，但又面臨照顧服務資源量能不足、家庭照顧者支持不夠等問題。為使身心障礙者照顧服務更加完善，今（12）日行政院通過「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，將在5年內投入480億餘元讓身心障礙照顧服務再升級，減輕身心障礙家庭照顧負擔。

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身心障礙照顧服務資源布建計畫　將分4方向進行

衛福部在今日行政院會上報告「身心障礙照顧服務資源布建計畫」。衛福部表示，由於身心障礙人口漸增、照顧服務資源量能不足、家庭照顧者支持不夠、因應刑法及保安處分執行法修法後新增之應辦事項等問題及挑戰，需要中央與地方共同解決問題，因此提出相關計畫完善身心障礙者照顧服務。

衛福部說明，本計畫將透過衛福部、內政部、法務部及各地方政府協力完善身心障礙者照顧服務，並分以下4大策略進行：

  • 減輕家庭照顧者負擔
  • 擴增社區式服務
  • 擴增及多元化身心障礙福利機構服務
  • 改善服務人力之勞動條件以留才久任
計畫將會發展高照顧負荷身心障礙者家庭支持服務、擴展嚴重情緒行為身心障礙者支持服務、擴充多元化身心障礙照顧服務及社區支持服務資源及建置身心障礙機構服務人員久任機制等，提供可近性與適切之服務，改善服務人力之勞動條件以永續發展。

5年投入480億增加社工、照顧據點　估120萬餘人受益

衛福部計畫在5年投入逾480億餘元預算，增加1,355名社工、社區居住及日間照顧據點增加服務1萬4,572人，提供身心障礙照顧服務之教保員薪資樓地板提高至3萬7,700元，使120萬餘名身心障礙者受益。

行政院院長陳建仁聽取報告後表示，目前全國身心障礙者約120萬餘人，衛福部為完備社會安全體系，針對身心障礙服務進行檢討，於該計畫中提出相關補強策略與具體策進作為，未來預計將在5年內投入480億餘元，結合地方政府與民間專業團體，共同改善身心障礙服務體系、減輕身心障礙家庭照顧負擔。

陳建仁院長也請衛福部結合內政部、法務部等有關單位，儘速與地方政府與民間協力的專業組織團體，確認相關執行細節與輔導督考機制，以確實推動該計畫。對此衛福部表示，將儘快與地方政府討論計畫執行細節，並完成相關行政流程，以利計畫順利實施及推動。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59570

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