巷仔內／藍白合歹戲拖棚！兩黨已貌合神離　卻又藕斷絲連死不放手

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藍白要在立委選舉合作，但柯文哲談的是區域立委，國民黨想的卻是不分區立委。不分區立委怎麼合作？難道要藍白共提名單？這於法無據，根本就是不可能的事。若是區域立委要合作，許多國民黨現任立委選區，民眾黨都有提名參選人，若要合作，是要國民黨讓出優勢選區嗎？更何況，目前真正藍白合作的立委選區，也只有台中市第一選區，國民黨禮讓前立委蔡壁如，但該區也是因為藍營贏面不高，否則哪輪得到民眾黨人選？
若藍白立委談合作，又要如何談？以台北市第八選區為例，國民黨現任最資深立委賴士葆挑戰6連霸，民眾黨也提名現任不分區立委張其祿參選，要如何決定誰參選誰退選？國民黨若又仍堅持初選，民眾黨不會同意，若放棄初選制，那為什麼侯柯整合就要初選？更重要的問題是，侯柯合作時民眾黨是找侯友宜談，但立委合作時，民眾黨卻又要找朱立倫談，問題恐怕更複雜。
其實從一開始柯文哲就說過，兩黨要合作，重要的是政策、理念上結合，不能只有位置的交換。柯文哲的這段話，就預示了藍白合注定失敗。藍白不只想法南轅北轍，而且雙方一方面想談又不談、不斷分分合合，一方面竟又放話，想找早被「拋棄」的鴻海創辦人郭台銘合作，藍白郭又回到半年前的大亂鬥局面，一直歹戲拖棚，非綠陣營的支持者，會不膩嗎？
藍白沒有血緣關係，像是沒有感情卻硬被送作堆的怨偶，但在「試婚」期間就發現彼此不合，卻又礙於壓力，不想背上負心漢的罪名，都想跟對方解除婚約，但又不想說出口，但又私下與舊情人郭台銘眉來眼去。「強摘的瓜不甜、強求的緣不圓」，藍白不如早日看破，各自努力靠實力選舉吧。