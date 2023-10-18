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巷仔內／藍白合歹戲拖棚！兩黨已貌合神離　卻又藕斷絲連死不放手

▲ 柯文哲（左）要與侯友宜（右）談合作卻無進展。翻攝侯友宜臉書
▲ 柯文哲（左）要與侯友宜（右）談合作卻無進展。翻攝侯友宜臉書

記者何哲欣／台北報導

藍白合從5月就開始偶有傳聞，近來因向中選會登記參選總統時間已近，兩黨終於開始會前會，但雙方又各有各的堅持，民眾黨總統參選人柯文哲陣營認為應用全民調決勝負，國民黨總統參選人侯友宜陣營認為民調容易有誤差，堅持要辦初選，昨天雙方幕僚隔空互嗆，但今天主帥又想要挽回，兩黨又改說希望從立委合作開始。只是雙方若理念不合、對如何合作的方式沒有共識，立委選舉，會比較容易合作嗎？

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藍白兩黨本來由柯競辦總幹事黃珊珊與侯競辦執行長金溥聰負責溝通，但兩人都顯然都已動了氣，開始互相質疑對方的代表性，柯文哲今緩頰說，合作有各種層面，區域立委能談的時候先談。國民黨中常會今也通過，國民黨不分區立委名單預定11月11日出爐，但考量藍白合作，可以再順延。

藍白要在立委選舉合作，但柯文哲談的是區域立委，國民黨想的卻是不分區立委。不分區立委怎麼合作？難道要藍白共提名單？這於法無據，根本就是不可能的事。若是區域立委要合作，許多國民黨現任立委選區，民眾黨都有提名參選人，若要合作，是要國民黨讓出優勢選區嗎？更何況，目前真正藍白合作的立委選區，也只有台中市第一選區，國民黨禮讓前立委蔡壁如，但該區也是因為藍營贏面不高，否則哪輪得到民眾黨人選？

若藍白立委談合作，又要如何談？以台北市第八選區為例，國民黨現任最資深立委賴士葆挑戰6連霸，民眾黨也提名現任不分區立委張其祿參選，要如何決定誰參選誰退選？國民黨若又仍堅持初選，民眾黨不會同意，若放棄初選制，那為什麼侯柯整合就要初選？更重要的問題是，侯柯合作時民眾黨是找侯友宜談，但立委合作時，民眾黨卻又要找朱立倫談，問題恐怕更複雜。

其實從一開始柯文哲就說過，兩黨要合作，重要的是政策、理念上結合，不能只有位置的交換。柯文哲的這段話，就預示了藍白合注定失敗。藍白不只想法南轅北轍，而且雙方一方面想談又不談、不斷分分合合，一方面竟又放話，想找早被「拋棄」的鴻海創辦人郭台銘合作，藍白郭又回到半年前的大亂鬥局面，一直歹戲拖棚，非綠陣營的支持者，會不膩嗎？

藍白沒有血緣關係，像是沒有感情卻硬被送作堆的怨偶，但在「試婚」期間就發現彼此不合，卻又礙於壓力，不想背上負心漢的罪名，都想跟對方解除婚約，但又不想說出口，但又私下與舊情人郭台銘眉來眼去。「強摘的瓜不甜、強求的緣不圓」，藍白不如早日看破，各自努力靠實力選舉吧。

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