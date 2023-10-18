▲近視500度以上要當心　白內障、青光眼、視網膜剝離恐找上門

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▲每年10月的第2個星期四為「世界視覺日」，中華民國眼科醫學會舉辦「World Sight Day 2023眼疾治療歷史特展暨沙龍座談會」。
小1視力不良率高達26.2% 每年級以6至9%攀升WHO於2020年發表「世界視覺報」指出，全球有至少22億人有視力障礙，其中超過10億人的眼疾原本是可預防或治療。其中老花眼導致的近視力障礙佔比最多，已矯正和未矯正分別為9.7億及8.3億人，主要導致失明或視力障礙的屈光不正和白內障則有約1.9億人，其餘成因包括老年性黃斑病變、青光眼、角膜混濁、糖尿病視網膜病變、沙眼等。
國健署婦幼健康組組長林宇旋表示，依據國健署2021年發布的《世界視覺日衛生福利統計通報》學生裸視視力不良率（含近視、散光、弱視等），國小1年級為26.2%，即每4位學生就有1位視力不良，隨後每年級都以6至9%迅速向上攀升。從小近視者，隨著度數日益增加，日後容易成為高度近視，更是白內障、青光眼、視網膜剝離的高風險族群。因此國健署特別提出「護眼123」守則：
每年定期檢查視力1-2次，做好視力存款。
未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。
每日戶外2-3小時，用眼30分鐘休息10分鐘。
人口高齡化、3C時代 全民眼睛面臨退化社會高齡化，眼睛老化所帶來的眼疾問題是全民需要面對的課題，中華民國眼科醫學會理事長陳建同提到：「近年來科技的快速發展與近期疫情影響，加速了民眾對於3C產品的依賴性提升，首當其衝的便是我們的眼睛健康，這使眼睛疾病不再是老年時才會面臨到的問題。」現今因為長時間使用3C產品，導致眼睛疲勞，調節焦距的睫狀肌及控制眼球運動的眼外肌疲乏而使眼睛加速退化，加上若對眼疾的認知不足夠時，就容易錯失最佳治療時間。
白內障宛如霧裡看花 「等熟透才治療就晚了」「如果在看東西時覺得好像在霧裡看花一樣，就要留意是否有白內障的可能性。」眼科診所院長蕭裕泉表示，白內障主要是隨著年紀，水晶體因為長期接受光線下逐漸變得混濁，導致光線無法穿透水晶體，相對視網膜接受到的光線也會變少，進而影響到視力。
目前臨床上治療白內障使用藥水僅能「延緩」白內障的發生，因此進行手術搭配換上人工水晶體是目前臨床上唯一有效的治療方式。然而，一般大眾對於白內障有著「等熟透了才能開刀」這樣的迷思，醫師指出，過熟的白內障反而會增加手術的困難與風險，建議民眾應定期檢查眼睛，在適當的時機進行手術才能降低術後風險。
而隨著醫療科技的進步，如今白內障手術大多都使用小傷口的微創手術，加上人工水晶體功能性愈來愈多元，民眾不需害怕手術帶來的疼痛不適感，以及選用適合自己日常生活習慣的人工水晶體，也能找回水晶體受損前的視力。
青光眼是「視力小偷」 拖延治療恐導致失明有「視力小偷」之稱的青光眼，由於初期症狀不明顯，難以自我覺察，而且為慢性、不可逆的視神經病變，等到察覺異狀時，視力恐已大部分受損。
中華民國眼科醫學會監事呂大文表示，治療青光眼除了普遍所知使用眼藥水降低眼壓，當眼壓控制不夠穩定、或藥物副作用難以承受時，透過手術治療可達到更低或更穩定的眼壓控制，「在初期適時的手術介入，可以減少長期用藥的副作用，並改善青光眼患者的生活品質，不要因為畏懼手術錯過黃金治療期，導致不可逆的失明。」提醒民眾應定期篩檢，才能及時發現青光眼，避免疾病快速惡化。
24歲就視網膜剝離！ 3大治療方式搶救視力現代人慣性長期使用眼睛，導致眼睛乾澀、疲勞甚至近視都成為現代人的文明病。許多孩童在年紀尚小時就接觸3C產品，孩童較缺乏自制力容易成癮3C產品，年紀輕輕就看出了近視，成了眼疾產生的隱患。
台北榮總眼科部視網膜科主治醫師黃德光分享：「曾經有位24歲的年輕人，在唸書時發生了視網膜剝離，原因在病患本身為高度近視，所以近視度數愈深，眼軸愈長，眼球壁變得薄且脆弱，先會產生破洞，再慢慢滲水至視網膜下方產生剝離現象，因此視網膜發生的機會就會比一般人相對來說高出許多。」視網膜剝離狀況危急！醫師提醒民眾在眼睛發出警訊時應盡速就醫，目前治療方式有3大類：冷凍療法、鞏膜扣壓術與玻璃體切除術。
特展現場並展出白內障手術與水晶體發展，以及現在常見的眼睛疾病，透過導覽的方式讓民眾獲取眼睛知識。多位醫師呼籲用正確的方式面對眼睛老化的健康問題，及早檢查與治療才能「LOVE YOUR EYES愛你眼睛健康」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59571
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