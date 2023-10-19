▲花4.7億買不良快篩？遭施壓認賠？　疾管署：已用163萬劑、要求退款

我是廣告 請繼續往下閱讀
輸入532萬劑不良快篩 回收、已使用不付款曾淑慧發言人說明，去年4月疫情發展非常快速，疾管署依指揮中心指示，和已取得食藥署核發家用快篩試劑緊急授權（EUA）的廠商採購COVID-19家用快篩試劑，共有9家廠商取得EUA，其中有2家從韓國輸入約532萬劑家用快篩，但去年8月食藥署透過後市場監測機制發現這些試劑屬於不良醫療器材。
這2家廠商分別是森昌公司、嘉碩公司。曾淑慧發言人表示，在接獲食藥署通知後，疾管署便立即停止付款給廠商，並啟動相關的回收作業，2家廠商交貨之家用快篩試劑已使用約163萬劑、回收約369萬餘劑。
在森昌的部分，總共交貨30餘萬劑，目前都已使用完畢，但曾淑慧發言人指出，疾管署並沒有付款，經過公共工程委員會調解建議不付款。雖然，森昌公司不接受工程會前述試劑價額為0元之調解建議，調解不成立，可是疾管署仍依工程會調解建議不再付款。
疾管署未付尾款、要求還款 曝同意換貨原因而嘉碩公司的部分，總共交貨502.5劑，已使用133萬劑，回收369萬劑。針對已使用的部分，疾管署表示，嘉碩因知悉工程會可能做成與森昌公司類似之調解建議，故於今年9月自行撤回調解申請，該署將循法律途徑請該公司退還已支付款項7,772餘萬元，扣留尾款4,842餘萬元也不再支付。
至於回收的369萬餘劑，當時已請地方政府衛生局依照醫療器材回收處理辦法回收，也要求廠商辦理退運，目前嘉碩公司已經重新進口一批新的等量試劑。但為什麼會同意換貨？曾淑慧發言人表示，這些試劑經過食藥署邊境檢驗合格，因此疾管署依契約及相關法律規定完成換貨程序。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59645
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw