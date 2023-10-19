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花4.7億買不良快篩？遭施壓認賠？　疾管署：已用163萬劑、要求退款

▲花4.7億買不良快篩？遭施壓認賠？　疾管署：已用163萬劑、要求退款
▲花4.7億買不良快篩？遭施壓認賠？　疾管署：已用163萬劑、要求退款

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】國民黨立委王鴻薇於10月17日召開記者會表示，去（2022）年COVID-19疫情快速升溫，衛福部花4.7億緊急採購約530萬劑韓國快篩試劑，但後來發現無法有效偵測病毒，而且疑似回收不完全，部分試劑已流入市面，此外在要求廠商退款時，衛福部疑似遭施壓、害怕消息曝光打算同意「換貨及交付尾款」。

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外界質疑「衛福部採購韓國進口不良快篩試劑，廠商施壓全民買單」，對此疾管署發言人曾淑慧於10月17日例行記者會說明後續處理方式，並在17日、18日發布新聞稿再次強調後續處理是「未使用部分回收換新、已使用部分不付款」，而且已要求退還約7,772萬元的已支付款項。

輸入532萬劑不良快篩　回收、已使用不付款

曾淑慧發言人說明，去年4月疫情發展非常快速，疾管署依指揮中心指示，和已取得食藥署核發家用快篩試劑緊急授權（EUA）的廠商採購COVID-19家用快篩試劑，共有9家廠商取得EUA，其中有2家從韓國輸入約532萬劑家用快篩，但去年8月食藥署透過後市場監測機制發現這些試劑屬於不良醫療器材。

這2家廠商分別是森昌公司、嘉碩公司。曾淑慧發言人表示，在接獲食藥署通知後，疾管署便立即停止付款給廠商，並啟動相關的回收作業，2家廠商交貨之家用快篩試劑已使用約163萬劑、回收約369萬餘劑。

在森昌的部分，總共交貨30餘萬劑，目前都已使用完畢，但曾淑慧發言人指出，疾管署並沒有付款，經過公共工程委員會調解建議不付款。雖然，森昌公司不接受工程會前述試劑價額為0元之調解建議，調解不成立，可是疾管署仍依工程會調解建議不再付款。

疾管署未付尾款、要求還款　曝同意換貨原因

而嘉碩公司的部分，總共交貨502.5劑，已使用133萬劑，回收369萬劑。針對已使用的部分，疾管署表示，嘉碩因知悉工程會可能做成與森昌公司類似之調解建議，故於今年9月自行撤回調解申請，該署將循法律途徑請該公司退還已支付款項7,772餘萬元，扣留尾款4,842餘萬元也不再支付。

至於回收的369萬餘劑，當時已請地方政府衛生局依照醫療器材回收處理辦法回收，也要求廠商辦理退運，目前嘉碩公司已經重新進口一批新的等量試劑。但為什麼會同意換貨？曾淑慧發言人表示，這些試劑經過食藥署邊境檢驗合格，因此疾管署依契約及相關法律規定完成換貨程序。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59645

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