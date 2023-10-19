▲運動不足的「運動傷害防止策略」　喚醒沉睡肌肉的活化體操

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第一步調整兩側平衡 放鬆僵硬肌肉不論是一大早就下場，或是很久沒有打球，如果突然動起還沒熱開的身體，可是會受傷的。運動不足的現代人，常會導致關節和肌肉衰退，而長期用同一姿勢坐辦公室的人，常常會有單側肌肉僵硬的問題。如果在這樣的狀態下突然大動作揮桿，身體很容易受傷。
那麼，好不容易要打球了，要注意哪些地方才對呢？「人類的身體不是機器，無論是誰，左右兩側都不可能一模一樣。動作上也是各有習慣，每個人都是邊調整邊進行日常活動。然而一旦長時間沒有運動，生活習慣所累積的『差異』就會超過極限，成為問題的導因，進而造成嚴重的傷害。如果距離上次打球已經隔了好幾個月，建議至少要在一個星期前就開始檢查自己兩側的差異，並進行調整。」（三枝剛醫師，以下皆同。）
如何矯正兩側的平衡？具體的方法如下可以透過合適的體操調整身體，讓全身肌肉徹底動起來。首先先透過以下三個動作，觀察左右哪邊的動作比較順暢：
①單手向上筆直舉起
②左右轉動上半身
③雙手水平張開並轉動手腕
接著針對動作順暢的那一邊，每天反覆二十次。請從兩側差異大的運動開始，依照順序、重點式地進行。此時就算勉強訓練動作不順暢的那一邊，也幾乎無法達到伸展的目的。而身體左右兩側的肌肉是連動的，所以只要運動順暢的那邊，就能同時伸展兩側的肌肉。
以上三個體操動作可以彌補兩側肌肉差異，再加上單腳站立動作消除骨盆傾斜問題，這就是矯正身體長期失去平衡的第一步。
只要髖關節能活動 腰部自然能靈活轉動運動不足的人，就連腰部也會變得遲鈍。話雖如此，腰椎（位於腰部的脊椎）本來就不是活動關節，硬是勉強轉動反而會造成負擔。因此此時該注重的，是髖關節的柔軟度。
「因為所謂腰轉不動，其實就是髖關節沒有在動。『雙手前推深蹲』與『靠膝兩側翻轉』各做十次，『單膝跪姿』至少維持十秒，這些動作就能讓深蹲的肌肉回到工作狀態，進一步調整身體重心位置。不只是曾經受過傷的人，日常生活也同樣會造成疼痛或不舒適。這裡雖然介紹了一些可以在輕鬆家裡做的動作，但如果問題還是沒有改善的話，請務必請教專家，了解走路姿勢和關節的可動範圍。」
如果不先調整好身體的狀態再出發打球，很可能會發生意想不到的問題，千萬要注意。
【解說】
都立大 Physio Care &Conditioning代表
三枝剛
都立大 Physio Care & Conditioning代表。擔任諸多雜誌、電視節目肩膀僵硬、腰痛特輯的顧問。從「關節內」、「關節外」、「動作與姿勢」的根本上找出問題成因，運用徒手治療、運動療法的復健與調整很受好評。物理治療師（PT），美國認證運動傷害防護師（NATAATC）。
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第47期
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59619
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