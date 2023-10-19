高額仲介費壓垮移工！勞動部擬修法 仲介公司罰款增三倍
移工來台灣常面臨高昂仲介費用，部分移工迫於無奈之下只能選擇失聯並另外尋找工作，而我國的失聯移工人數已突破8.4萬人，創下歷史新高。勞動部在18日指出，擬修法提高仲介「連帶責任」，如果觸法後仲介不只停權，未來還須負擔收容、遣送等相關費用，並加重對仲介公司超收移工費用的處罰。
國際中心賴正琳／綜合報導
資深民間團體代表指出，來台灣的移工往往需要先借十幾萬元付仲介費，到台灣後每個月都要挪出大部分薪資繳交額外的仲介費用，等於還沒賺到錢就要先被剝「好幾層皮」。監察院報告盤點移工失聯原因，直指移工的仲介費過高，迫使「移工轉黑工」，因來台工作資訊不透明，不依賴仲介就找不到雇主，但仲介費又過高，最終不得不逃跑成為黑工。
另外，移工雇主協會也有雇主坦言，有時會被移工仲介多收費用而感到不堪其擾，除了常被額外要錢的狀況外，部分僱主認為仲介公司的品質管控非常不好，政府機關應加強管理，或是統一由政府機關直聘，不要再透過仲介公司，讓雇主和移工都很困擾。
勞動部表示，未來將加重對非法仲介公司之處罰，勞動部勞發署長蔡孟良18日說明，修法後罰款將增三倍，若仲介公司不法收取高額仲介費，一人最高可以罰150萬，另規劃由每案裁罰最高75萬元，改依涉案人數裁罰。
勞動部指出，已在9月4日建立「外國仲介公司引進移工失聯過高停權」機制，過去法規主要針對失聯移工裁罰，但仲介引進後就無任何責任，甚至查緝移工的收容、遣返等行政費用也都是以相關經費吸收，未來將讓外國仲介承擔，增加仲介的「連帶責任」。