▲醫美廣告無法告訴你的事情

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- 廣告代言人年輕漂亮，不一定是代言產品的效果
妹妹很不服氣，姊姊明明大她九歲，為什麼別人會認為姊姊比自己年輕呢？妹妹請問姊姊她作了什麼醫美，姊姊一向否認自己作過任何整形，但被自家妹妹一問，只能回答，她是靠電波拉皮回春。妹妹回家作功課，看到某「大鳥電波拉皮」的代言人某某明星，也是靠電波保持年輕，於是妹妹去醫美診所，指定要作大鳥電波治療。花了一大筆錢後，諮詢師說作完電波膠原蛋白會慢慢增生，一天會比一天年輕，效果能維持二、三年。問題是妹妹作完電波，剛開始似乎有一點效果，幾個月過去，有作跟沒作一樣，妹妹覺得白作了，白花了大錢但不知道該怪誰。
- 少即是多（Less is more）
小蕾有皺眉紋，她固定去A診所打肉毒桿菌，效果很好，皺眉紋撫平，眉毛能動，眼神自然，每次花費六千元。小蕾聽辦公室同事說B診所肉毒桿菌一瓶50個單位，只要壹萬元可以打全臉，甚至可以二人同行享受折扣。小蕾跟同事去湊熱鬧，適逢診所週年慶，買十瓶送二瓶。一群同事團購肉毒桿菌，小蕾分到一瓶半，她要求醫師替她打皺眉紋、抬頭紋、魚尾紋、法令紋，並縮減國字臉，自己想像，如此一來就可以變成超級美女。
一星期後，小蕾確實沒有皺眉紋，沒有抬頭紋，但是額頭不會動，眉毛壓下來，眼睛變小，法令紋變深，還出現以前沒有的貓咪紋、印地安紋。更可怕的是臉笑起來像在哭，且小蕾覺得臉僵眼腫，整天不舒服，後悔多花錢卻得到反效果。
- 醫美廣告提到的持續時間是平均值，不是保證值
例如廣告說拉臉手術可以維持十年；指的是數百個案例追踪統計的平均值，假設甲乙同樣60歲，甲遺傳良好生活正常，注意營養，規律運動，努力紓壓；拉臉可能維持20年。乙遺傳皮膚鬆弛，生活不正常，吸菸酗酒，暴飲暴食，忽胖忽瘦，壓力大又不運動，拉臉不但維持不到十年，可能一、二年就打回原形。
也就是說愈健康，愈注重保養的人，作醫美效果愈好而且愈持久，也難怪美國有一種醫美平安保險，經營醫美事故的理賠。保戶如果定期回報體重及運動量，保險費率可以下調。不少保戶有了動機，主動注意健康。作醫美的次數減少，醫美事故率降低。保險公司省錢，保戶也得利。由這個經驗看來一般沒有保險的人，也該注意自己的身體，才能減少醫美的支出，縱使需要作醫美，也會比較順利，較能期待效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59647
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