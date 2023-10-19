大馬網紅神似Lisa！無辜被中國網友嗆 因這舉動被出征
馬來西亞網紅兼歌手李佩玲，2016年參加第一季《中國新歌聲》以一首《心有獨鍾》走紅，並成為六強學員，近日更奪下《舞台2023》總冠軍，不過日前她卻突然因為撞臉Lisa，被中國網友嗆她該「被封殺」，而引發網友熱議。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，韓國天團Blackpink的Lisa曾前往中國錄製偶像養成類節目，不過隨著中國近幾年的「禁韓令」，且Lisa近日參加「瘋馬秀」的演出，讓中國網友開始對Lisa謾罵，而與她長相相似的李佩玲則無辜受牽連。
李佩玲在七歲就出道，並於2016年參加第一季《中國新歌聲》走紅，她突然被指撞臉Lisa，而且熱搜詞條還在15日飆升至熱搜第一名。從網友們的討論下可見，李佩玲不但遭網友挖出Instagram關注Lisa，甚至還給Lisa的瘋馬秀照片按讚，這發現讓不少「小粉紅」直呼建議政府封殺李佩玲。但與此同時，有理智些的網友也出面維護表示：「也沒有很像吧！而且每個人都是獨一無二的存在」、「撞臉就要封殺，那全世界相似的美女不就都要完蛋」。
南韓女團BLACKPINK成員Lisa上月底登上巴黎瘋馬秀，挑戰出道以來最大尺度演出，不過卻引起不少網友不滿，甚至連觀看表演的張嘉倪及Angelababy也遭殃，被中國網友撻伐。