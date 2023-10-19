已經10月天氣還是熱！「聖嬰現象」暖冬機率高：冷空氣很難到台灣
台灣明明也進入秋天許久，不過氣溫卻未有明顯下降，氣象專家表示，「聖嬰現象」的發展讓今年台灣的冬天很高機率偏暖，雖然還是會有幾波寒流或冷氣團南下，但北方冷空氣不易南下；而節節攀升的全球均溫，也將會是國際間相當被重視的議題。
記者張志浩/綜合報導
台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提到，今年的聖嬰現象銳不可擋，它不但記錄了赤道太平洋海域海溫的變化，也對世界各地的天氣模式產生相當程度的影響。美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）氣候預報中心的研究指出，今年的聖嬰現象從6月開始，預計今年冬天會發展的很強烈，並至少會持續到明年春初。
在聖嬰年，西太平洋海域的海溫會持續偏低，對應在菲島東方或東北方外海附近，常常會產生「反氣旋環流」。反氣旋環流會減弱來自中國東南沿海準備南下的東北風，使得來自北方的寒冷空氣較不易向南繼續傳遞。根據過去氣候歷史事件資料顯示，在這種環境條件下，當年台灣冬天偏暖的機率，相對就會提高，也就是說，「冬天縱使有幾波寒冷空氣南下侵襲，但整個氣溫較氣候平均值是相對偏高的趨勢。」
前氣象局局長鄭明典也分享，觀察今年全球各月份的「月平均氣溫」，會發現今年的趨勢和往年不同，過去幾年，全球月均溫在年中之後的趨勢是緩降，偶爾緩升，但只有今年年中之後明顯上升，表示氣溫的季節變化和往常很不一樣，而最新數據上，9月全球平均氣溫持續大幅度破高溫紀錄，長期趨勢上，全球的增溫可說是更加明確。