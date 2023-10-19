與女友出遊IG洩蹤　男子遭尾隨開二槍

台中市昨（18）日發生兩車追撞車禍，胡姓駕駛腳部遭開2槍後竟自行返回台北就醫，台中市警四分展開追查，連夜將何姓槍手從台北押回台中偵訊，原來雙方曾有賠償金糾紛，何男從IG掌握胡男與女友出遊動態，埋伏尾隨追撞製造假車禍，再下車開槍打傷胡男。何姓槍手犯案後攜帶手槍及11 發子彈到新店分局投案。
記者鄧力軍/台中報導
台中市警四分局今上午舉行破案記者會，台中市警察局局長李文章至表重視，親自說明案情。他表示18號14時30分在中市市政南一路發生槍擊案件，犯嫌跟被害人，都不是台中人，彼此為認識熟悉的朋友，活動地點以新北市為主，先前何姓犯嫌曾向胡姓被害人借車開車外出時撞毀。雙方對於賠償金額談不攏，引發後續嗆聲及糾眾鬥毆情事，造成何姓犯嫌懷恨在心。
被害人昨天帶女友到台中吃燒烤及住宿汽車旅館，都在IG上PO出限時動態，何姓犯嫌掌握胡姓被害人行蹤，臨時起意租車帶槍南下，並於昨日凌晨5點，就在汽車旅館前埋伏。直至案發前，發現胡姓被害人開車載女友外出，一路尾隨，從後方撞擊被害人車輛，隨即下車朝被害人開2槍，造成被害人左膝蓋及右腳踝受傷，隨即駕車北上逃逸。被害人因對台中不熟，也即駕車北上，直至國道三號關西休息站，再打電話求助友人開車接送至新北市某醫院就醫。
全案係因撞車糾紛引發槍擊案件，台中市警察局強調，犯罪零容忍，盧市長也明確指示「發生重大刑案，不僅必破，而且要快破。」昨天案發後，台中市警方在8小時內，查明犯罪嫌疑人和被害人身分以及相關作案情形，也特別感謝新北市政府警察局，將投案何姓犯嫌作案槍枝及11發子彈移交本局帶回歸案，全案將依殺人罪嫌移送偵辦。