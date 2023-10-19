中華職棒／謝謝你兄弟！味全龍拚暌違26年封王 要靠黃衫軍贏球
龍迷長達26年的等待，終於可以在今天順利「重溫」，1997年味全龍隊拿下季冠軍後，之後就因為球隊解散，無法再有封王美夢，不過經過20年後「味全龍復活」，全新的味全龍在葉君璋總教練帶領下，最快19日就可以封王，只要「黃衫軍」中信兄弟擊敗樂天桃猿，加上富邦擊敗統一獅，下半季以及全年戰績第一就確定，都由味全龍拿下，龍隊還可以直接晉級總冠軍賽，當然也是睽違24年進入台灣大賽。
記者吳政紘/綜合報導
中信兄弟18日靠著陳子豪在家鄉台東開轟，全年戰績還有希望創造奇蹟，兄弟跟樂天還有一場勝差，若兄弟贏球，雙方就重回起跑線，就要看兄弟在21、22日比賽跟樂天交手結果而定，季後賽還有機會。此外，今天統一獅在新莊出戰富邦悍將，如果統一獅輸球，味全龍就確定是全年第一。
味全龍上一次奪半季冠軍是1997年下半季冠軍，最後龍隊與時報鷹打總冠軍賽，以4勝2敗奪得總冠軍，之後一舉拿下3連霸，但在1999年3連霸後解散。
2019年味全龍宣布重返中職，2020年先打二軍，2021年正式加入一軍，若下半季奪冠，就是僅用3年內，就達成下半季冠軍、晉級冠軍賽的目標。