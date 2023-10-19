「創意台中及鐵道217」登場 邀民眾感受幸福儀式感

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主題展間總策人周育潤表示，「儀式感」是一種自我對話的過程，在臺中這座多元又充滿創意的城市，不同的時間點，透過物件、空間、行為的轉換，都可以重新定義生活中的美好片段。這次展間特別與實心裡生活什物店、本質創作室劉開平、留白計畫、新銳藝術家周依及臺中科技大學創意商品設計系師生等合作，規劃「專屬臺中的一天幸福儀式」、「幸福臺中儀式選品店」、「一年12個月儀式感策展」、「臺中解憂設計鋪」及「生活儀式感大募集」等主題，要讓民眾感受屬於台中人的幸福儀式感。
戶外裝置總策展人劉開平說，在「儀式感」主題之下，每個人隨著年紀增長、生命累積，生活中對事物都有許多不同的觀點與習慣，這次想搜集與分享的，就是大家的生活經驗。這次裝置偕同竹工藝藝術家林靖格、藝術家彭譯毅等人規劃「習慣的目錄」、「儀式小宇宙」、「通往幸福的花路」、「Home sweet home」及「舊鐵道上新妝」，邀請民眾一起參與創意與心靈的探索旅程，享受與自己對話的幸福片刻。
文化局說明，今年主視覺邀請周依以吸睛色調與活潑線條，融合湖心亭、爵士樂等在地元素，傳遞愉悅與舒服的幸福儀式感氛圍；並請臺中在地插畫家「染渲森森」用清新風格繪出幸福台中療癒元素，融入活動文宣，歡迎大家來參加活動，還可集章兌換贈品。相關訊息請上「創意台中」官網https://www.creativetaichung.com.tw/及粉絲頁https://www.facebook.com/creativetaichung/。