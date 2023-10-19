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「創意台中及鐵道217」登場 邀民眾感受幸福儀式感

▲台中市文化局主辦的「創意台中及鐵道217」系列活動，27日起登場，邀民眾感受幸福儀式感。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.19)
▲台中市文化局主辦的「創意台中及鐵道217」系列活動，27日起登場，邀民眾感受幸福儀式感。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.19)

記者金武鳯/台中報導

台中市府文化局主辦的「創意台中及鐵道217」系列活動，即將於27日起幸福登場！今年以「幸福台中儀式感」為主題，在綠空鐵道南段（台中驛─林森路之間），自27日一直熱鬧到11月5日，陸續推出5大主題展間、5座戶外裝置、4場特色主題日、4場文創市集、4場美學體驗DIY及16組音樂表演，多元又豐富內容，邀請民眾一起來感受屬於臺中的幸福儀式感氛圍。

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文化局副局長施純福表示，「創意台中及鐵道217」系列，今年邁入第13年，旨在傳達舊城與創新的交融美感，詮釋屬於臺中的創意生活，並為在地文創品牌搭起合作交流的最佳平台，同時提升文創產值。今年活動集結9位設計師及TCOD台中原創等超過40個文創品牌，共同成就連續10天的活動，精采可期。

▲台中文化局主辦的「創意台中及鐵道217」活動，今天舉行啟動儀式，邀民眾一起感受幸福儀式感。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.19)
▲台中文化局主辦的「創意台中及鐵道217」活動，今天舉行啟動儀式，邀民眾一起感受幸福儀式感。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.19)
主題展間總策人周育潤表示，「儀式感」是一種自我對話的過程，在臺中這座多元又充滿創意的城市，不同的時間點，透過物件、空間、行為的轉換，都可以重新定義生活中的美好片段。這次展間特別與實心裡生活什物店、本質創作室劉開平、留白計畫、新銳藝術家周依及臺中科技大學創意商品設計系師生等合作，規劃「專屬臺中的一天幸福儀式」、「幸福臺中儀式選品店」、「一年12個月儀式感策展」、「臺中解憂設計鋪」及「生活儀式感大募集」等主題，要讓民眾感受屬於台中人的幸福儀式感。

戶外裝置總策展人劉開平說，在「儀式感」主題之下，每個人隨著年紀增長、生命累積，生活中對事物都有許多不同的觀點與習慣，這次想搜集與分享的，就是大家的生活經驗。這次裝置偕同竹工藝藝術家林靖格、藝術家彭譯毅等人規劃「習慣的目錄」、「儀式小宇宙」、「通往幸福的花路」、「Home sweet home」及「舊鐵道上新妝」，邀請民眾一起參與創意與心靈的探索旅程，享受與自己對話的幸福片刻。

文化局說明，今年主視覺邀請周依以吸睛色調與活潑線條，融合湖心亭、爵士樂等在地元素，傳遞愉悅與舒服的幸福儀式感氛圍；並請臺中在地插畫家「染渲森森」用清新風格繪出幸福台中療癒元素，融入活動文宣，歡迎大家來參加活動，還可集章兌換贈品。相關訊息請上「創意台中」官網https://www.creativetaichung.com.tw/及粉絲頁https://www.facebook.com/creativetaichung/。








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