▲NG醜蔬果變佳餚　10月世界糧食日教孩子「惜食概念」

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13%糧食在產銷中受損、17%糧食被消費端浪費掉據聯合國糧食及農業組織（FAO）統計，全世界約有13%糧食在生產及運銷的過程損失、17%糧食在消費端被浪費。消費者除了購買超出食用量的餐點造成剩食，對於賞味期限敏感以及重視農產品外觀，也使超市、賣場以及餐廳投其所好，傾向只留下最新鮮、美觀的產品，形成浪費。因此FAO將10月16日訂為「世界糧食日」，旨在喚起世界對發展糧食和農業的高度重視。
新北市農業局長李玟呼籲民眾，採購食材或餐點前，先想想是否適量並斟酌取用，並養成打包習慣，都可以減少不必要的浪費。生活習慣的小改變，就足以為糧食浪費問題盡一份心力。農業局提供民眾幾個日常生活小習慣，落實惜食概念：
鼓勵消費格外品、即期品
養成吃多少、點多少的習慣
前往惜食餐廳、農會惜食專區消費
▲民眾採購食材或餐點前拿捏份量，並養成打包習慣，都可為糧食浪費問題盡一份心力。（圖／新北市政府農業局提供）
新北13個農會惜食據點、50家餐廳加入惜食行列為改善食品浪費問題，三峽、深坑、汐止及淡水等13個農會設立惜食專區，將保存期限較短且新鮮優質的農產品，以優惠價格吸引消費者。三峽農會總幹事張永巨表示，食品浪費是非常可惜的事情，從小培養大家的惜食意識相當重要，三峽農會除響應設立惜食據點外，更落實惜食概念於學童教育，農會附屬幼兒園以在地農友所生產的蔬果、雞蛋等農產品入菜，減少食物里程及運銷損失，也諄諄教導學童切勿浪費食物。
新北市政府並媒合農友對接餐廳，鼓勵餐廳多使用蔬果格外品烹調入菜，已超過50家餐廳加入惜食的行列。這些餐廳透過精湛廚藝將醜蔬果變為美味料理，讓民眾瞭解到，「格外品」只是外型或規格不同於一般品，營養及美味絲毫不減。
新北惜食分享網
NG醜蔬果變身餐桌上的佳餚 長輩惜食共餐新北市迄今成立108處惜食共餐據點，包含26處惜食廚房。社會局長李美珍表示，因應全球日趨嚴重的糧食危機，新北市從105年起便開始推動惜食分享網，將NG醜蔬果或其他格外品轉提供給據點或小衛星，以做為老人共餐或兒少課後照顧之用，迄今已媒合新北果菜運銷公司及14處公有市場和20家民間企業，提供醜蔬果及肉類格外品超過108萬公斤的食材，受益超過170萬人次。
成州社區發展協會執行長王文龍表示，協會每週一到週五辦理據點活動和共餐，約有80位長輩參與，由老師帶領國畫練習、肌耐力動健康等，另聘請老師教導非洲鼓，長輩都學得很開心。中午則由志工幫忙煮飯，讓長輩一起共餐。謝謝惜食分享網每週固定配送惜食蔬果或邊角肉等食材，以減輕協會負擔。長輩還會親自栽種照顧「魚菜共生」休憩農園，採收做為共餐之用。
五股區長藍瑞珉表示，五股區現有19處共餐據點，且每里皆有銀髮俱樂部，定期舉辦老人共餐，讓長輩可相互陪伴關懷，參與各項才藝和健康促進活動，以延緩老化失能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59633
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