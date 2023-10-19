藍寅倫被虧「棒球當世界盃踢」翻臉！槓上YouTuber豹子腿 始末曝
棒球YouTuber豹子腿方昶詠，憑藉前職業選手的身分，走訪各大球場訪問球員而聞名，吸引許多粉絲喜愛。日前，方昶詠卻因臉書一篇嘲笑文，「同學！怎麼把棒球當足球玩啦！世界盃還沒開始！」徹底惹怒老朋友藍寅倫，並回擊「只會蹭別人熱度！」直到昨（18）日豹子腿才在直播上道歉，「自己會深刻反省！」
記者詹鎰睿／綜合報導
還原整起事件，藍寅倫是台鋼雄鷹球員，目前正與新球隊一同在二軍總冠軍賽奮鬥，因拚命三郎的精神，讓許多球迷相當關注他的表現，怎料在一次打擊中表現不好，遭到老同學豹子腿截圖嘲笑，「同學！你怎麼把棒球當足球玩啦！...我記得世界盃還沒開始欸！」
沒想到向來以好感情、好兄弟著稱的兩人徹底翻船，藍寅倫事後就在臉書反擊：「你就只會蹭別人的熱度而已，別以為你多了不起！適可而止就好，你什麼東西！」而後豹子腿意識不對，才趕緊刪掉嘲諷文並發文道歉，「這次我玩笑開大了，對我的朋友造成傷害，讓我的朋友感到不舒服，非常非常抱歉！未來我會更謹慎發言，對不起。」
消息曝光後，不少人質疑豹子腿常開藍寅倫玩笑話，特別是曾在最新影片公開嘲諷：「台鋼沒有三軍耶！」才成為兩人的導火線。對此，豹子腿開直播解釋，他和藍寅倫常常會互開玩笑，拍攝當天有說有笑，沒有異狀，真正原因是出自於他的臉書貼文，為此他非常愧疚，強調未來會深刻反省，不斷向藍寅倫表達歉意。