論文爭議再一樁！林家興具名檢舉綠委張廖萬堅 東海大學啟動調查
國民黨昨指控民進黨立委張廖萬堅的東海大學EMBA碩士論文涉及抄襲，國民黨發言人林家興今上午到東海大學遞檢舉函，校方將組成調查委員會處理。張廖萬堅指藍營為了選舉炒冷飯、再度潑髒水；競選對手、國民黨台中市立委參選人廖偉翔在臉書批，「張廖萬堅當年汙衊管仲閔論文抄襲，才是真真切切的抹黑」。
記者顏幸如／台中報導
國民黨發言人暨台中立委候選人林家興、新北市立委候選人林國春、國民黨副發言人呂謦煒昨開記者會，披露民進黨立委張廖萬堅東海大學EMBA的論文抄襲度達26%，超過東海大學論文相似度不得超過20%的EMBA畢業門檻，台中立委參選人林家興今（19）日到東海大學具名遞交檢舉函。東海大學教務長楊定亞表示，教務處將依照《東海大學學生學位論文違反學術倫理或未符學系專業案件處理辦法》，組成調查委員會調查處理。
張廖萬堅昨在臉書發文，指自己針對2014年台北市長選舉進行個案分析，全文內容親自撰寫，手稿也有保留，論文比對結果就只有11%，絕對經得起考驗，且過去已澄清多次，「很遺憾為了選舉又以炒冷飯方式再次操弄，甚至一再造謠」、「國民黨選前惡意潑髒水」。
林家興反批張廖萬堅過去標榜深耕教育文化領域，但面對他提的三大問題及三大疑點卻越描越黑，張廖萬堅涉及抄襲的對象，包括自己在台大研究所上老師，他想為老師討回公道，也希望校方釐清張廖萬堅的學術論文抄襲爭議，還給東海大學全體校友與社會真相與公道。
張廖萬堅的競選對手、國民黨立委參選人廖偉翔批評，當年張廖萬堅污衊管中閔論文抄襲，「才是真真切切的抹黑」。張廖萬堅身為教育委員會的委員，應該要把這些事情講清楚、說明白。