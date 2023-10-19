▲HIV治療時其他藥別亂吃！小心療效失控成「低病毒血」。

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先前一名正在接受高效抗病毒治療的HIV感染者，便疑似因為併用抑制胃酸分泌的ppi藥物（氫離子幫浦抑制劑），導致體內原本穩定控制的HIV病毒量上升。
台中慈濟醫院感染科主任王瑞興醫師指出，近年高效能抗病毒藥物廣泛使用後，HIV感染者治療成效明顯提升！早年可能需要治療半年到一年、才能體內病毒量降低到測不到。而現在，不僅治療一到兩個月後，病毒量就能降低百倍、千倍；持續治療之下，多數患者體內病毒量可降低至測不到，且長期維持。
不過，仍有部分患者於治療追蹤期間，病毒量突然小幅上升，甚至持續一段時間，「病毒測得到、病毒量不高」，也就是「低病毒血（VVL）」的情況。
王瑞興醫師指出，當病毒量上升，臨床狀況不足以判斷是否對現有治療藥物產生抗藥性，又難以進行抗藥性檢測（低於1000 copies/ml）時；醫師通常會先進一步了解患者服藥的狀況，例如：是否未能規律用藥？是否服用方式或時間不正確？是否有食物或是藥物交互作用……等狀況。
以目前臨床上一線經常使用的高效能抗病毒藥物為例，若患者用藥期間合併使用胃藥--制酸劑、二價陽離子（如鋁、鈣、鐵或鎂）保健食品、PPI氫離子幫浦抑制劑……等，有可能影響藥物吸收，進而影響病毒控制情形。
經排除上述狀況、也就是患者服藥情形未有異常時，這時就可能要考慮變更處方、更換成抗藥性屏障較高的抗病毒藥物。
王瑞興醫師舉例指出，先前有一名年近40的男性，一開始因爲持續咳嗽兩週、發燒、喘……等症狀就醫，最後確診為HIV感染合併肺囊蟲肺炎。初診時患者病毒數量超過六萬copies/ml，治療不到兩個月病毒量剩下六百多copies/ml，之後持續用藥，病毒持續下降至50 copies/ml以下。但治療持續一年後、病毒量卻不明原因小幅上升。經再三確認患者除了體重較重、並沒有服藥順從性等問題後，決定變更抗病毒藥物。所幸，患者於下一次返診追蹤檢查結果顯示，病毒量再度下降。
王瑞興醫師解釋，患者持續治療中、病毒偶爾跳升，早年認為不需太過緊張，未必是病毒再度複製、也有可能是病毒從細胞或身體某處跑進血液當中。由於病毒量很低、也很難判斷身體確切發生了什麼狀況！
「但當低病毒狀況持續存在，若判斷可能影響預後，就可能需要提早面對、積極因應。」王瑞興醫師指出，近十多年來有越來越多研究顯示持續低病毒血，除了可能提升治療失敗的風險，也可能提高各種死亡風險。也因此，有可能需要提早變更處方。
近年除了抗病毒藥物治療成效提升，醫師於面對不同年齡、不同教育程度、不同生活背景的病患族群，也會給予個人化醫療處方計畫，於治療前間持續追蹤，適時提供解決方案，以期患者順利健康老化，達成世界衛生組織的第四個九十、也就是擁有良好的健康生活品質的目標。
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