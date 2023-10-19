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SMA基因治療健保給付全台第一例！　4個月大男嬰治療成效曝

▲SMA基因治療健保給付全台第一例！　4個月大男嬰治療成效曝
▲SMA基因治療健保給付全台第一例！　4個月大男嬰治療成效曝

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】脊髓性肌肉萎縮症(Spinal Muscular Atrophy,簡稱SMA)，是一種因SMN1基因變異導致進行性神經肌肉退化疾病，因脊髓運動神經細胞受損，影響獨坐、行走、說話、呼吸和進食等活動的肌肉功能，目前健保給付背針、口服及基因針劑等3種治療方式，而基因治療藥物於今年8月納入健保給付。

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新生兒要做SMA篩檢　盡早治療效果佳

健保署石崇良署長表示，健保首次將罕病基因治療藥品納入給付，適應症為「6個月以下發病，且帶有基因突變」的SMA病人，預估一年有8-9名病童受惠。基因治療藥物是一次性治療，終身僅需施打一次。健保署自109年7月起給付SMA脊髓注射藥物，112年4月給付口服液劑，到112年8月再將基因治療藥物納入給付，健保署逐步爭取預算逐步擴增給付範圍，照護人數持續增加。他同時鼓勵新生兒要做SMA篩檢，能及早用藥、治療效果更好。

國內第一例健保給付基因治療第一型SMA病童　治療過程首度曝光

高雄醫學大學附設中和紀念醫院王照元院長表示，SMA發生率約為1/10,000，最嚴重的第一型SMA病童，約80%在2歲前就會因呼吸衰竭死亡，是目前世界上嬰兒死亡率最高的遺傳疾病。健保給付第一個SMA基因治療個案已於8月23日在高醫執行藥物治療，這名4個月又11天大男嬰治療前頭部無法直立，全身軟弱無力，哭聲微弱，在經過兩個月的治療後頭部已經可以控制自如、扶著髖部可以坐立、手部抓握力量變強、並且能主動連續翻身、趴著時可以自主抬頭。

該接受基因治療男童運動功能從治療前「費城兒童醫院嬰兒神經肌肉疾病測試」（Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders, CHOP-INTEND）的31分，進步到64分(滿分)，漸漸追上正常嬰兒發展。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59635

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