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不注意空污致癌風險大！遠離肺癌挑對這物更安心！

▲不注意空污致癌風險大！遠離肺癌挑對這物更安心！
▲不注意空污致癌風險大！遠離肺癌挑對這物更安心！

今健康

我沒有吸菸所以不用擔心得到肺癌？雖然不吸菸是杜絕肺癌的正確觀念，但根據近年衛福部統計顯示，我國有相當多沒有吸菸習慣仍罹患肺癌之案例，其中又以肺腺癌佔最多；因其他風險所引起的肺癌有逐年增加趨勢，因此除了避免吸菸與二手菸害外，應同時減少廚房油煙、遠離空氣污染等風險因子。隨時注意空氣流通，並配合正確使用空氣清淨機，防堵室內、室外之空氣污染同時夾擊。

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冬季空污成一大考驗   空氣清淨機趨勢

秋冬為東北季風旺季，來自中國等境外空氣污染，加上本地交通及電力、工業等污染，臺灣各地空氣品質都可能呈現霧茫茫的「紅色警報」狀態，容易加劇對人體健康之威脅。值得一提的是，世界衛生組織在2013年已將PM2.5列為第一級致癌物質，證實空污與肺癌有很大的關係。為了不讓無形的污染成為致癌根源，空氣清淨機已成為現今家戶不可缺少的家電之一。

空氣清淨機可以淨化含有污染物、過敏原和有毒物質等空氣。一般是由一層或多層濾網，和一個吸入並循環空氣的風扇所組成。當空氣通過濾網，懸浮微粒等污染物會被吸附於濾網上，讓乾淨的空氣能順利被吹回到空間中。此外，空氣清淨機能移除的物質則視濾網類型而定，但無論何種，都需要定期更換以維持功效。



確保空氣清淨機發揮功效   你的濾網知識正確嗎？

特別是隨著秋冬氣溫降低，可能會將門窗緊閉一整天，使室內空氣不易流通，這時更顯得空氣品質的重要性。據環保署研究顯示，大幅度的空氣品質改善，可持續降低空氣污染相關之疾病發生。

選購清淨機前除了要挑選合適的功能及大小外，也別忘了日後耗材的費用。許多人可能認為買完空氣清淨機就可以不管，實際上，若輕忽濾網清潔，可是會大幅降低空氣清淨機效率，讓空氣越吹越髒，增加二次污染風險，還白白浪費電力。

亞東醫院家醫科翁資閔醫生也特別指出，即使肉眼看不到，還是會有細懸浮微粒卡在濾網上面，造成透風率下降，長期下來影響機器效率；因此，勤換濾網方能發揮到空氣清淨機的效能。

建議養成半年定期檢查濾網的習慣，一旦發現有藏污納垢應立即更換，讓其清淨能力維持最佳狀態。



用對濾網沒煩惱！拒絕肺癌來敲門！

由於空氣污染無法完全避免，必須仰賴自我防護守護肺部健康，挑選合適的清淨機及濾網，降低PM2.5及其他空氣污染之威脅，並透過健康生活型態，不讓肺癌有機可乘。

台灣濾網製造權威品牌綠綠好日 Have Green Days便提供 LG、Dyson、Blueair、小米等將近30種主流清淨機品牌的濾網，全站濾網具備SGS授權等國際認證，可有效過濾PM2.5及塵蟎、花粉等過敏原。此外，價格幾乎是原廠的1/2，省下將近一半的耗材費用，更能定期更換濾網不傷荷包。獲得家醫科醫師認證推薦的高品質產品，讓人人都能擁有新鮮的好空氣。



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