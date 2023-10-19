謝衣鳳「務農用白短Ｔ」被酸高檔 林淑芬爆吳音寧都穿「三手衣」
國民黨立委謝衣鳳昨為小犬颱風農業災害補助，在臉書發文「衣起為農民發聲」，卻被酸穿著3千元高檔T恤扮農婦。民進黨立委林淑芬自爆，她常常穿助理不穿的二手衣，穿不完的「三手衣」都寄回溪州給高中同學吳音寧穿。吳音寧透露自己衣櫥大多是愛心牌，最近為了選舉才添購一些平價服飾。
記者顏幸如／台中報導
小犬颱風為中南部帶來嚴重農業災害，立委謝衣鳳昨在臉書為第二階段農業天然災害現金救助發文「衣起為農民發聲」，政治網紅四叉貓指她身上的「務農用白短Ｔ」是美國潮牌Sporty & Rich，售價110元美金。「下田時穿一件3000多元的乾淨白短Ｔ，令人覺得略有擺拍感」。
今（19）日有媒體詢問謝衣鳳的競選對手、民進黨立委參選人吳音寧的穿衣風格，吳音寧表示，自己衣櫃裡通常都是親戚或好友給的二手衣，最近為了選舉必須穿著正式，於是添購uniqlo的平價服飾。
吳音寧彰化女中同學、立委林淑芬透露，她和吳音寧都很樸實，她即使當了立委，自己還在穿別人不要的二手衣。林淑芬還大爆料：「我穿助理不要的『二手衣』，穿不完的『三手衣』，都寄回溪州給吳音寧。」
林淑芬還提到，吳音寧的爸爸吳晟從小教導吳音寧，要照顧農民、體恤農民辛苦。例如到菜市場買菜，絕對不能殺價，「種菜、賣菜就賺這些，就算佔你便宜，也只是一點點。絕對不能讓種菜的人受委屈。」