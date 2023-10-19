▲11月大男嬰流感併發2重症死亡　今年一直有流感疫情疫苗有用嗎？

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新增8例流感死亡個案 本季最小個案為11月大男嬰社區合約實驗室呼吸道病毒監測顯示，近4週檢出的病毒仍以流感病毒為主，國內屬於A型H1N1及H3N2流感病毒共同流行的情形。疾管署表示，上週新增40例流感併發重症，分別為23例A型H1N1、17例A型H3N2，均未接種流感疫苗，其中35例具慢性病史。
另外，還新增了8例死亡，也都是受到H1N1、H3N2感染，分別為3例A型H1N1、5例A型H3N2。其中1例死亡個案僅有11個月大，疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案是住在南部的男嬰，本身有先天性心臟病，未接種過本季流感疫苗。
在10月初時，這名個案出現發燒症狀，退燒後身上出現疹子，當時醫師研判是感染玫瑰疹，不過在退燒後沒多久又開始發燒並持續了2－3天，家屬發現男嬰活動力下降、食慾不振等，因此送往醫院就醫。
林詠青醫師提到，經過流感快篩確認男嬰為陽性確診，醫師研判男嬰有流感併發重症、休克情形因此收治加護病房，檢查後發現男嬰同時併發心肌炎、肺炎2種重症，入住加護病房後由於病況惡化急救無效，當日便不幸過世，研判是流感併發心肌炎造成心因性休克、心肺衰竭病逝。
現在打流感疫苗有用嗎？ 疾管署、專家這樣說年滿6個月以上的孩童，其實就可以接種流感疫苗，林詠青醫師提醒，若本身就有先天潛在疾病的病史，感染流感後併發重症或造成死亡的風險會很高，呼籲家中孩子若以年滿6個月以上，家長應盡快帶著孩子接種流感疫苗。
不過，今年一直都有流感疫情，現在接種流感疫苗有用嗎？王復德理事長表示，流感疫苗都是根據前一年的病毒株製作，每一年病毒株會不太一樣，而且4 – 6個月後抗體保護效果就會不見，所以還是應該要每年接種。
疾管署發言人曾淑慧也表示，接種流感疫苗可以提升3－8成保護力，降低4成住院、8成重症的機率，接種流感疫苗是預防流感、減少重症、降低死亡最有效的方法，流感疫苗接種後2週才能有足夠的保護力，呼籲民眾尤其是高風險族群應盡早接種流感疫苗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59634
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