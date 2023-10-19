快搶！foodpanda隱藏限量優惠「我姓宋」折50 新客「Kiki送」5折
foodpanda近期廣告狂打「叫foodpanda 送～～～」，真的送出樂趣來了！今（19）天開始至10月25日低調的推出「我姓宋」優惠碼，訂購foodpanda美食外送滿250元，輸入優惠碼「我姓宋」即可折抵50元。就算不姓宋的用戶也可以使用，若是foodpanda新客，消費滿199元，輸入專屬優惠碼「Kiki送」就可享5折優惠。
記者周淑萍/綜合報導
日前Uber 推出「姓黃搭優黃，就是這麼狂」活動，全台姓「黃」民眾只要打開App輸入優惠序號，就可兌換 300 元優步小黃乘車優惠，且不姓黃也沒關係，Uber 所有用戶每成功推薦一位「黃」姓好友註冊，即可享一趟 5 折乘車優惠。
該訊息被網紅song.kiki給大量轉發給姓黃的朋友，同時也許願foodpanda辦「我姓宋」的優惠。該訊息被foodpanda官方給看到，突然腦洞大開的真的推出「我姓宋」優惠，訂購美食滿250元輸入優惠碼後就可立即折50元。《NOWnews》實際測試，不用姓宋也能使用，確實可以有50元折抵。官方表示雖然表定到10月25日，但優惠碼有限量，使用完畢就會提早結束。
除了針對既有的會員推出「我姓宋」優惠碼，新朋友的折扣殺更大，新會員輸入「Kiki送」的新客，消費滿199元就直接5折，優惠碼有效日期至10月31日，限首次訂購美食外送且需滿 199元，最高折抵 175元。