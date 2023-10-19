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8成學生情侶遇親密暴力！性平協會、豆卡頻道合推情感教育貼圖

▲性平協會與LINE合作推出「豆卡頻道x性平協會－陪你說出心裡話」公益貼圖。（圖／性平協會提供）
▲性平協會與LINE合作推出「豆卡頻道x性平協會－陪你說出心裡話」公益貼圖。（圖／性平協會提供）

記者李琦瑋／台北報導

8成的學生情侶曾遭遇親密暴力！台灣性別平等教育協會今（19）日與LINE共同推出「豆卡頻道x性平協會－陪你說出心裡話」公益貼圖，邀請「豆卡頻道」的創作者可布魯（Co-Blue）以角色們生動的情緒、表情與動作，呈現不同的溝通與對話情境，從中體現正向互動的重要性、傳遞情感教育的理念。

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性平協會指出，在台灣，2成國中生已有戀愛經驗，3成青少年自殺事件和情感因素有關，5成校園霸凌的起因是情感糾紛，更有8成的學生情侶曾遭遇親密暴力。在學校體制內推動「情感教育」是相當迫切且重要的，若能在課程內融入與情感互動、人際關係相關的內容，將有助於學生瞭解如何以平等、尊重的方式處理情感議題、避免衝突與傷害。

性平協會表示，近幾年協會花費許多心力在推廣情感教育，其核心精神在於學習表達情感、與他人平等互動。協會秘書長韓宜臻說明這次公益貼圖與情感教育的連結，「這組貼圖包含正面、肯定的回覆，也有猶豫、拒絕的內容，若大家覺得有些話不好說出口，可以藉由豆卡頻道的可愛插圖，一起來練習溝通與表達。」

LINE貼圖暨創作者事業部副總經理呂苔君指出，LINE貼圖持續致力創造用戶在虛擬聊天室中更多的溝通樂趣，除了以可愛幽默的方式傳遞情感，也希望倡議正向溝通，幫助更多年輕孩子接觸情感教育，很高興能和台灣性別平等教育協會在這個議題上合作，倡議情感教育的價值，幫助更多學生在遇到情緒感情問題時，有意識的學習如何溝通及互動。

性平協會研發「千德爾：彩虹小隊的宇宙冒險」情感教育教材，透過完整的教學手冊協助教師發展素養導向的教學能力，並邀請更多教師們投入情感教育的教學。

▲「豆卡頻道x性平會-陪你說出心裡話」公益貼圖限時販售。（圖／性平協會提供）
▲「豆卡頻道x性平會-陪你說出心裡話」公益貼圖限時販售。（圖／性平協會提供）
性平協會說，「豆卡頻道x性平協會－陪你說出心裡話」公益貼圖一組共24張，只須花費30元就可以讓茶包、八寶及飯丸等人氣角色陪你說出心裡話，即日起銷售至12月18日，期間限定只販售2個月，購入後可永久使用，只要購買公益貼圖，就能支持性平協會持續推廣情感教育，貼圖的銷售所得扣除iOS及Android平台費用後，將全數用於台灣性別平等教育協會的「情感教育計畫：千德爾推廣專案」。

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