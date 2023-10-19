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橫膈膜破裂、肝臟位移沾黏！　幼貓動縫合手術找回健康

▲橫膈膜破裂、肝臟位移沾黏！　幼貓動縫合手術找回健康
▲橫膈膜破裂、肝臟位移沾黏！　幼貓動縫合手術找回健康

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】新北一民眾林小姐日前拾獲一隻幼貓，發現幼貓呼吸十分費力，照X光檢查竟發現橫膈膜破裂，肝臟位移至胸腔，影響呼吸功能，確診為橫膈疝氣！經過新北市動物保護防疫處獸醫師黃繼霆手術縫合修復橫膈膜，已完全康復。

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幼貓確診為橫膈疝氣

林小姐表示，拾獲幼貓時就發現牠呼吸十分費力，帶至動物醫院進行檢查，X光檢查發現牠的橫膈膜破裂，使得腹腔內臟器位移進入胸腔。送至中和動物之家後，獸醫師觀察幼貓呼吸時腹部異常地用力，後續動保處X光檢查，可以見到胸腹腔間橫膈界線消失、肝臟也位移到胸腔內。

由於橫膈膜生理功能為隔開胸腔及腹腔臟器，正常胸腔內只有心臟和肺臟，X光下在胸腔可以見到肝臟，確診為橫膈疝氣。待幼貓在新環境中適應，且食慾和精神狀態都正常後，才能進行手術修補縫合破裂的橫膈膜。

▲幼貓照X光檢查，可以見到胸腹腔間橫膈界線消失、肝臟也位移到胸腔內。（圖／新北市動保處提供）

手術縫合破裂橫膈膜

黃繼霆表示，手術首先將肝臟從胸腔中小心的移出，過程中注意到肝臟和撕裂的橫膈膜部分已沾黏在一起，這可能是由於後天的創傷所造成的橫膈疝氣，小心將沾黏處鈍剝開，才開始縫合破裂的橫膈膜。

手術後，小貓的呼吸已恢復正常，再進行X光檢查，結果顯示橫膈的邊界出現，肝臟也回到原本的位置。林小姐得知手術完成後，特地來中和動物之家探望幼貓，現在已完全剛康復，目前正在等待一個溫暖的家。

新北市動保處表示，民眾若發現受困險境的犬、貓或是野生動物，請立即聯絡動保處24小時電話02-2959-6353或撥打1999，動保處接獲通報後會即刻通知轄區動物之家，派員前去處理以爭取救援時效性，協助動物早日脫離險境並接受必要醫療處置。動保處救援回來的流浪毛寶貝，都會由獸醫師及動保員照顧，要讓每隻毛寶貝健康快樂成長，最終幫助牠們找到一個幸福家庭。






資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59573

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