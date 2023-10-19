明日花綺羅接班人的「身材教科書」來了！伊藤舞雪泡慾池全被看光
日本AV女優伊藤舞雪身高160公分，三圍分別為88、54 、89以及F等級的豐滿上圍，加上腰圍僅有54公分（約21寸），因此獲有「身材教科書」、「明日花綺羅接班人」美譽。她日前來台拍攝雜誌JKF 10月「萬惡慾池」的封面，大方換上大尺度泳裝，在水中盡情展現曼妙曲線， 性感兼具冷豔，讓粉絲大飽眼福。
記者陳雅蘭／綜合報導
伊藤舞雪2018年出道，甫亮相就被譽為「明日花綺羅接班人」，除了當AV女優，她還兼任雜誌模特兒、Podcaster三重身分。她是在2021年開始經營Podcast節目《伊藤舞雪のらじきち》，每個月固定更新，除了閒聊，也會不定期邀請其他AV女優上節目，分享彼此的經歷。
她去年和山岸綺花（山岸逢花）合作演出，該作品還創下片商年度銷售第一的佳績，詢問她未來最想一起共演的女優？伊藤舞雪開心說：「最想跟相澤南一起共演，因為我們都是S，感覺可以拍出很棒的作品。」只可惜相澤南已於6月引退。
伊藤舞雪擁有54公分的水蛇腰，她其實沒為了維持腰圍而運動，「真的要說的話，大概就是按摩和伸展」，完全就是天生麗質。
伊藤舞雪今年8月曾來台參加《TRE台北國際成人展》，為了拍攝JKF 10月封面，她近期2度來台。伊藤舞雪在「TRE愛情診療室」與粉絲互動時學會了中文「謝謝」和自己名字的中文念法，當時她還在IG上發文寫道：「謝謝台灣，謝謝TRE，這是最好的三天！我很快就會回來看你們。」她也再向台灣粉絲說：「謝謝大家這麼支持我， 我很快就會和大家再見面！」