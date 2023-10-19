週末轉雨！室內景點「睡眠體驗館」免費入場　限量送調酒、香氛

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別錯過展場特邀瑜伽老師規劃沈浸式音療、頌缽療癒瑜伽體驗，10月21日、10月28日、11月4日，下午3點30分至4點30分，可以躺在好眠床墊上，體驗聲頻與身體共振，放鬆身心靈，遠離假日遇到下雨的煩悶心情。
並且到場觀展並且完成打卡、社群互動，就可以免費獲得香氛蠟燭、精釀療癒啤酒一瓶、品牌9折優惠碼（數量有限，送完為止）。
還有10月25日前先在官網預約好眠體驗，到場觀展就可以獲得免費黑鑽石記憶枕（限30名）、限定主題調酒券一張（名額有限送完為止），有「夢核Dreamcore」或「白日夢由WonderLand」2款調酒擇一兌換（現場售價450元／杯）。
【療癒好眠快閃主題館】
活動地點：台北市中山區中山北路一段105巷22號
活動日期：2023年10月20日至11月10日
入場方式：免費入場
此外，「進擊的巨人The Final Season 快閃店」將在10月27日起至12月10日現身台中草悟道，現場設置四大拍照打卡點可以拍好拍滿，帥氣爆表的「立體機動裝置」，再到氣勢非凡的「九大巨人」，一秒熱起動漫魂。
有免費的拍照景點外，還有台中限定周邊商品開賣，從陪你入睡的調查兵團風格「睡衣」到有著自由之翼徽章的「藍牙耳機」及「內雕LED燈」；還有斷貨許久的軍團披肩造型「空調毯」、兵長「等身抱枕」、機動裝置「造型杯」在快閃店內通通找得到！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！