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週末轉雨！室內景點「睡眠體驗館」免費入場　限量送調酒、香氛

▲德國寢具「Emma」好眠快閃主題館，還有特邀瑜伽老師規劃沈浸式音療、頌缽療癒瑜伽體驗。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲德國寢具「Emma」好眠快閃主題館，還有特邀瑜伽老師規劃沈浸式音療、頌缽療癒瑜伽體驗。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

明（20）日起變天了！北台灣降溫、轉雨，週末必去免費室內景點，來自德國的寢具「Emma」打造療癒好眠快閃主題館，到場觀展並且完成打卡、社群互動，就可以免費領聯名酒款、香氛蠟燭等好禮。此外，台中也有新景點即將登場，「進擊的巨人 The final season 快閃店」10月27日進駐台中草悟道，四大拍照牆加限定周邊粉絲必衝。

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德國寢具品牌「Emma」10月20日起至11月10日打造「療癒好眠快閃主題館」，規劃三大好眠主題區，除了有睡眠專家將提升睡眠品質的秘訣融入展區外，還有可愛的小枕頭牆可以拍照打卡。

別錯過展場特邀瑜伽老師規劃沈浸式音療、頌缽療癒瑜伽體驗，10月21日、10月28日、11月4日，下午3點30分至4點30分，可以躺在好眠床墊上，體驗聲頻與身體共振，放鬆身心靈，遠離假日遇到下雨的煩悶心情。

並且到場觀展並且完成打卡、社群互動，就可以免費獲得香氛蠟燭、精釀療癒啤酒一瓶、品牌9折優惠碼（數量有限，送完為止）。

▲德國Emma年度主題店於「潛艇」限時登場 ，三大好眠主題區可以拍照打卡。（圖／品牌提供）
▲德國Emma年度主題店於「潛艇」限時登場 ，三大好眠主題區可以拍照打卡。（圖／業者提供）
還有10月25日前先在官網預約好眠體驗，到場觀展就可以獲得免費黑鑽石記憶枕（限30名）、限定主題調酒券一張（名額有限送完為止），有「夢核Dreamcore」或「白日夢由WonderLand」2款調酒擇一兌換（現場售價450元／杯）。

【療癒好眠快閃主題館】
活動地點：台北市中山區中山北路一段105巷22號
活動日期：2023年10月20日至11月10日
入場方式：免費入場

▲Emma攜手潛艇Submarine打造兩款限量聯名調酒。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Emma攜手潛艇Submarine打造兩款限量聯名調酒，「夢核Dreamcore」與「白日夢由WonderLand」。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，「進擊的巨人The Final Season 快閃店」將在10月27日起至12月10日現身台中草悟道，現場設置四大拍照打卡點可以拍好拍滿，帥氣爆表的「立體機動裝置」，再到氣勢非凡的「九大巨人」，一秒熱起動漫魂。

有免費的拍照景點外，還有台中限定周邊商品開賣，從陪你入睡的調查兵團風格「睡衣」到有著自由之翼徽章的「藍牙耳機」及「內雕LED燈」；還有斷貨許久的軍團披肩造型「空調毯」、兵長「等身抱枕」、機動裝置「造型杯」在快閃店內通通找得到！

▲進擊的巨人快閃店10/27-12/10現身台中草悟道！現場設置四大拍照打卡點讓你拍好拍滿。（圖／業者提供）
▲進擊的巨人快閃店10/27-12/10現身台中草悟道！現場設置四大拍照打卡點讓你拍好拍滿。（圖／業者提供）
▲進擊的巨人快閃店10/27-12/10現身台中草悟道！現場設置四大拍照打卡點讓你拍好拍滿。（圖／業者提供）
▲進擊的巨人快閃店10/27-12/10現身台中草悟道！現場設置四大拍照打卡點讓你拍好拍滿。（圖／業者提供）
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