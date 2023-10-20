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天后飆歌失聲！聲音沙啞、喉嚨痛憂喪失天籟　醫指點「6招」護嗓

▲歌手張惠妹3、4月連辦10場演唱會，拿命在唱在敬業演出，在最終場失聲，她數度落淚自責道歉。（圖／聲動娛樂提供）
▲歌手張惠妹3、4月連辦10場演唱會，拿命在唱在敬業演出，在最終場失聲，她數度落淚自責道歉。（圖／聲動娛樂提供）

家庭消費中心／綜合報導

天后張惠妹在今年3月底到4月中連辦10場演唱會，唱到喉嚨痛還失聲，仍硬是把歌唱完，鬥志雖動人，醫師卻認為不宜，提醒民眾若去KTV飆歌，再開心也別模仿，以免聲音再也回不去。

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振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏說，聲帶若因病灶造成聲音沙啞，且影響聲帶震動，聲帶將無法完成該有的漂亮振動波型，進而造成音質、音量的改變。

聲帶的病灶可分為良性及惡性，良性病灶會造成聲帶輕微發炎，但若擱置不理，可能會演變為聲帶長繭、息肉、囊腫、水腫，隨著年紀增長後，還可能發生聲帶萎縮等問題；如為惡性病灶，則可能是癌症，例如頭頸癌等。

另外，當聲帶控制的神經、即「喉返神經」受到影響，發生聲帶麻痺時，也會讓聲帶無法完成完美的振動，進而影響發聲。

針對受傷聲帶的治療，力博宏表示，若確認聲帶受損的原因為良性病灶，在治療上會先嘗試藥物治療，或由語言治療師協助發聲訓練，不過前提是要盡早治療，聲帶受損時間盡量不要超過3個月到半年。

當保守治療無法改善聲帶受損症狀時，則需考慮手術治療，目前較新的手術方式可在門診進行，經由皮下抽取病人的脂肪、或直接利用玻尿酸注射到聲帶；如是因息肉或長繭導致聲帶受損，則可將類固醇直接注射至病灶上，通常效果顯著。

對於保養聲帶，力博宏建議，聲帶受損多半是因職業造成，因此當病人聲帶恢復後，往往沒多久又受損，長期下來形成惡性循環，所以病人必須建立良好的生活習慣，才能保護聲帶， 並提供6個聲帶保養技巧讓民眾參考。

▲到KTV包廂唱歌，從唱歌習慣可以觀察在職場上的工作態度，喜歡幫忙點歌的人，往往最顧全大局。（示意圖，非當事人／Unsplash）
▲聲帶受損多半是因職業造成，當病人聲帶恢復後，往往沒多久又受損，長期下來形成惡性循環。（示意圖，非當事人／Unsplash）
🟡保養聲帶注意事項
📍戒除菸、酒
📍減少說話或唱歌 
📍多喝水 
📍保持充足睡眠
📍避免刺激性的飲食，例如炸物、酸辣調味等 
📍配合語言治療，學習正確的發聲方式 

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