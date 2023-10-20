天后飆歌失聲！聲音沙啞、喉嚨痛憂喪失天籟　醫指點「6招」護嗓

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聲帶的病灶可分為良性及惡性，良性病灶會造成聲帶輕微發炎，但若擱置不理，可能會演變為聲帶長繭、息肉、囊腫、水腫，隨著年紀增長後，還可能發生聲帶萎縮等問題；如為惡性病灶，則可能是癌症，例如頭頸癌等。
另外，當聲帶控制的神經、即「喉返神經」受到影響，發生聲帶麻痺時，也會讓聲帶無法完成完美的振動，進而影響發聲。
針對受傷聲帶的治療，力博宏表示，若確認聲帶受損的原因為良性病灶，在治療上會先嘗試藥物治療，或由語言治療師協助發聲訓練，不過前提是要盡早治療，聲帶受損時間盡量不要超過3個月到半年。
當保守治療無法改善聲帶受損症狀時，則需考慮手術治療，目前較新的手術方式可在門診進行，經由皮下抽取病人的脂肪、或直接利用玻尿酸注射到聲帶；如是因息肉或長繭導致聲帶受損，則可將類固醇直接注射至病灶上，通常效果顯著。
對於保養聲帶，力博宏建議，聲帶受損多半是因職業造成，因此當病人聲帶恢復後，往往沒多久又受損，長期下來形成惡性循環，所以病人必須建立良好的生活習慣，才能保護聲帶， 並提供6個聲帶保養技巧讓民眾參考。
🟡保養聲帶注意事項
📍戒除菸、酒
📍減少說話或唱歌
📍多喝水
📍保持充足睡眠
📍避免刺激性的飲食，例如炸物、酸辣調味等
📍配合語言治療，學習正確的發聲方式