特企／熟齡族掌握好命三招 吃、動、睡不NG 　再抽LINE POINTS

吃動睡不NG！想追求好命 最怕心有餘而「行動力」不足
熟齡族常因工作或生活忙碌而忽略健康，不論有多少存款，沒有健康與行動力就無法「好命」。《好命大調查》發現6成民眾沒有充足攝取維持行動力的關鍵營養，近8成運動習慣不正確，更有超過8成的民眾睡眠質量有問題。營養、運動、睡眠與行動力息息相關，行動力不足將增加跌倒和骨骼健康風險，全台近千萬50歲以上民眾須留意骨骼健康。
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中華民國骨質疏鬆症學會與安怡營養科學呼籲民眾掌握儲值好命三招：
第一招「聰明吃」三大營養攝取要充足：黃兆山醫師建議每餐至少攝取半個手掌大小的豆魚蛋肉類；也能透過含有濃縮乳清蛋白配方的高鈣奶粉，輕鬆補充蛋白質、維生素D3及鈣質，來維持骨骼健康。
第二招「健康動」善用道具居家強化肌力非難事：除了有氧運動外，居家也能利用水瓶、彈力帶輔助強化上下肢肌力訓練。運動過後別忘了補充優質蛋白質，有助於肌肉生長。
第三招「好好睡」多吃這些營養素助眠更保行動力：蛋白質不足將導致身體缺乏生成褪黑激素的胺基酸原料，容易影響睡眠，應留意是否攝取足夠。另外，補充鈣質能放鬆身心幫助入睡，提升睡眠品質也強化骨骼健康。
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