▲孩子臉上「太田母斑」治療痛苦尖叫　謝哲青籲支持陽光孩子身心重建計畫

我是廣告 請繼續往下閱讀
10個月大燒燙傷 到10歲仍需進行重建手術熙熙十個月大時因意外全身30%面積燙傷，傷勢遍及脖子、胸前及右肩、上臂，歷經3次清創植皮手術，每次住院長達1個多月。為了避免疤痕拉扯影響身體的成長，直到現在10歲的熙熙仍然須持續進行重建手術、並至陽光基金會復健，復原之路相當漫長，熙熙也很常因惡夢哭醒。
熙熙爸媽心疼表示，熙熙年幼時曾問「為什麼我會受傷，可不可以不受傷」，身為父母無法代替孩子痛，只能告訴熙熙燒傷疤痕是一輩子的，我們一起面對。儘管重建歷程漫長又艱辛，熙熙仍勇敢面對，並鼓勵同樣燒傷的孩子「面對困難，我們不要放棄。」
臉上長「太田母斑」 孩子治療時聞到肉燒焦味小真出生時，小腿以上滿是紫青色胎記，小真爸媽原本期盼能逐漸消退，但隨著成長小真臉上胎記顏色卻越變越深，臉上宛如有對紫青色蝴蝶翅膀，從小就常引起他人的注目和詢問。
小真媽媽表示，從小個性活潑開朗的小真，上小學卻變得很文靜，想說是不是被同學說什麼，決定帶小真去做治療，才知道這是不會消退的太田母斑。在陽光基金會補助下小真開始進行雷射治療，歷經5次療程才逐漸改善臉上胎記。
不過，小真在療程中需承受的疼痛令人相當心疼。小真媽媽提到，小真的尖叫聲在診間外都聽得到，孩子還說聞到肉焦掉的味道。但為了不讓孩子因外觀影響心理健康，未來仍需持續進行治療。
謝哲青擔任陽光代言人 以親身經歷鼓勵孩子
陽光基金會執行長舒靜嫻表示，燒傷孩子從小承受無數手術、復健及異樣眼光，患有顏面血管瘤、太田母斑的孩子，長期治療所需的費用健保未能給付，成為家庭的一大負擔，顏面外觀不同也會影響孩子自尊、自信與社會參與，希望社會大眾能一起幫助孩子們重建身心、營造友善環境，成為這些家庭的助力。
而有行走的百科全書美譽的知名作家、主持人謝哲青，受邀擔任代言人，與陽光孩子一同拍攝公益影片，拍攝當天不僅親切與孩子們打成一片，更以說不盡的故事吸引著孩子的目光。在記者會活動現場，謝哲青也親自挑選別具意義的禮物送給陽光孩子們。
過去謝哲青曾經因為先天性難語症，在說話、閱讀上有許多困難，靠著後天治療和自己喜愛的書寫方式克服困難。他以自身經歷鼓勵陽光孩子們，在成長路上保持信心和對世界的好奇心，找尋、投入自己熱愛的事物，相信每個孩子未來都不可限量。他也邀請社會大眾一起捐款支持，成為孩子們背後溫暖的力量。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59580
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw