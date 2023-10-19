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飲食是抗癌助力！癌兒營養有4好處不可輕忽　蕭敬騰任公益大使籲社會關注

▲飲食是抗癌助力！癌兒營養有4好處不可輕忽　蕭敬騰任公益大使籲社會關注
▲飲食是抗癌助力！癌兒營養有4好處不可輕忽　蕭敬騰任公益大使籲社會關注

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】癌症發生不分年齡，若發生在兒童身上可能會影響其生長發育，癌症關懷基金會執行長黃翠華營養師提醒，兒童癌症有9大警徵，應及早發現及早治療，此外癌兒營養也不可忽視，好的營養狀態能帶來4大好處。

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而癌症關懷基金會自2011年開始，積極研發幫助防癌抗癌的飲食指導介入模式，並關注癌症兒童成立專業照顧團隊，今年更邀請金曲歌王蕭敬騰擔任關懷大使拍攝公益短片，希望能讓大眾關注癌症兒童，並讓更多人重視正確的飲食觀念，減少癌症發生。

好的飲食有助癌症治療　癌症兒童更應重視有4好處

除了治療之外，飲食也是抗癌之路中很重要的一部份，若有充足的營養對於癌症治療也是一大助力，尤其對於癌症兒童來說營養更是不可輕忽。黃翠華營養師提到，在辛苦的抗癌治療中，孩子的生長發育可能因而暫停，特別是身高若因此暫停很難立刻補回來，所以癌兒營養千萬不可忽視。

黃翠華營養師表示，孩子的成長只有一次，擁有良好的營養狀態可以獲得以下4大好處：

  • 降低澸染的機會
  • 提高治療的接受力
  • 加速組織修補
  • 盡可能保持身體成長
不論孩子幾歲，治療過程對父母與孩子都是相當艱辛的歷程，但黃翠華營養師表示，抗癌之路其實充滿希望，兒童癌症有9大警徵「燒、紅、大、腫、痛，神、視、輕、白」，及早發現及早治療，五年存活率可高達八成。

蕭敬騰擔任公益大使　宣導飲食對抗癌之重要性

為提升社會大眾了解飲食對防癌抗癌的重要性，今年邀請金曲歌王蕭敬騰擔任關懷大使拍攝公益短片。首次擔任癌症關懷大使的蕭敬騰，為更完善拍攝，私下努力學習相關知識，拍攝現場更成為暖心大哥哥，與癌童小榆兒玩畫畫猜謎。

而癌童小東一直視蕭敬騰為偶像，尤其喜歡名曲「阿飛的小蝴蝶」，雖然很害羞但仍鼓起勇氣當場唱給偶像聽，讓蕭敬騰超驚喜。拍攝後，蕭敬騰表示，其實很難想像面前活潑樂觀的2位癌童，過去承受著劇痛的癌症治療，小小年紀罹癌的他們仍對人生保持積極的態度，為自己帶來很多啟發及正能量。

蕭敬騰提到，透過這次的拍攝，更加尊敬所有努力與疾病對抗的病友，真心祝福所有癌友都能獲得妥善的治療及照顧，恢復健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59585

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