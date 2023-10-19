▲飲食是抗癌助力！癌兒營養有4好處不可輕忽　蕭敬騰任公益大使籲社會關注

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好的飲食有助癌症治療 癌症兒童更應重視有4好處除了治療之外，飲食也是抗癌之路中很重要的一部份，若有充足的營養對於癌症治療也是一大助力，尤其對於癌症兒童來說營養更是不可輕忽。黃翠華營養師提到，在辛苦的抗癌治療中，孩子的生長發育可能因而暫停，特別是身高若因此暫停很難立刻補回來，所以癌兒營養千萬不可忽視。
黃翠華營養師表示，孩子的成長只有一次，擁有良好的營養狀態可以獲得以下4大好處：
- 降低澸染的機會
- 提高治療的接受力
- 加速組織修補
- 盡可能保持身體成長
蕭敬騰擔任公益大使 宣導飲食對抗癌之重要性為提升社會大眾了解飲食對防癌抗癌的重要性，今年邀請金曲歌王蕭敬騰擔任關懷大使拍攝公益短片。首次擔任癌症關懷大使的蕭敬騰，為更完善拍攝，私下努力學習相關知識，拍攝現場更成為暖心大哥哥，與癌童小榆兒玩畫畫猜謎。
而癌童小東一直視蕭敬騰為偶像，尤其喜歡名曲「阿飛的小蝴蝶」，雖然很害羞但仍鼓起勇氣當場唱給偶像聽，讓蕭敬騰超驚喜。拍攝後，蕭敬騰表示，其實很難想像面前活潑樂觀的2位癌童，過去承受著劇痛的癌症治療，小小年紀罹癌的他們仍對人生保持積極的態度，為自己帶來很多啟發及正能量。
蕭敬騰提到，透過這次的拍攝，更加尊敬所有努力與疾病對抗的病友，真心祝福所有癌友都能獲得妥善的治療及照顧，恢復健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59585
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