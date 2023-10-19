味全龍下半季封王吉力吉撈鞏冠功不可沒 兩項數據傲視全聯盟
味全龍在今（19日）坐等封王，只要樂天桃猿或統一7-ELEVEn獅落敗，便可宣布下半季封王，也是味全龍睽違26年的季冠軍，若談起本季味全龍戰績能更上一層樓，相信陣中「紅色大砲」吉力吉撈鞏冠無論是在球隊影響力，還是數據上絕對是功不可沒，《NOWnews今日新聞》從數據分析角度帶大家看看吉力吉撈鞏冠的貢獻。
記者張志宇/綜合報導
吉力吉撈鞏冠本季的長打能力相當優秀，本季在聯盟符合規定打席與局數的球員中，純長打率高達0.244，與SLG（一位球員擊出一支安打能夠跑出多少個壘包，通常用來判斷該選手的長程火力）皆是排名第一傲視全聯盟，在OPS（整體攻擊指數）方面則是排名全聯盟第2，其中在打擊率0.285（聯盟平均為0.260）、攻擊指數0.885（聯盟平均為0.690）、保送率8.5（聯盟平均為8.1）、場內安打率0.314（聯盟平均為0.30）、純長打率0.244（聯盟平均為0.10）、加權上壘率0.376（聯盟平均為0.310）都高於聯盟平均水準。（以上數據截至10月19日）
至2021年吉力吉撈鞏冠返台加盟味全龍後，全壘打數逐年遞增，從2021年的11轟一路攀升至本季的23轟（目前為全壘打王），龍隊在9月到10月的季後賽衝刺階段，更是貢獻8轟、22分打點、39安，其中在9月7日至9月24日連續14場有安打。
吉力吉撈鞏冠在本季5月初才擊出本季首轟，但至8月開始火力加溫「趕進度」，先是在7場內狂轟5發全壘打，並在8月追上全壘打排行榜領先群，對於本季火力在下半季提升，吉力吉撈鞏冠就透露，「雖然在打擊沒有改變太多，但就是改善飲食，量多攝取清淡、原形食物，糖分跟炸物都不碰，也多喝水，讓代謝好一點。」
吉力吉撈鞏冠不僅打擊有所發揮，根據球界人士透露，他的飲食政策也影響了隊友，有許多隊友都與他一起響應此政策，且都收到很好的效果，吉力吉撈鞏冠認為只要是對的事情，持續堅持的做就會收到好效果，隊友們也會互相鼓勵，這樣的團隊感覺非常好。