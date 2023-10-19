中華職棒／陳仕朋6局好投富邦悍將5:0勝獅 味全龍全年戰績第一
中華職棒34年即將步入尾聲，今（19日）富邦悍將在主場迎戰統一7-ELEVEn獅，悍將靠著在3、5、6局合計攻下5分，與陳仕朋6局無失分好投，終場就以5:0完封統一獅，統一獅在今落敗後，味全龍確定拿下全年度第一，篤定晉級季後賽，若加上下半季封王，可望直接晉級台灣大賽。
記者張志宇/綜合報導
悍將在3局下率先展開攻勢，靠著陳真左外野二壘安打攻佔得點圈，隨後靠著李宗賢適時安打攻下本場首分，來到5局下悍將攻勢再起，陳真、 王苡丞安打攻佔一、二壘，隨後王正棠掃出右外野全壘打灌進3分，前5局打完，悍將取得4:0領先。
來到6局，悍將再度開啟攻勢，范國宸先是遭到觸身球上壘，高國麟掃出中外野二壘安打，形成二、三壘有人，隨後陳真擊出中外野高飛犧牲打再添加1分；反觀統一打線整場雖敲出7安，但遭到悍將投手群聯合封鎖一分未得，終場就以0:5遭到悍將完封。
本場悍將陳仕朋主投6局用101球，被敲出6安送出5次三振，且沒有投出保送無失分，收下本季第7勝（9敗）;統一獅胡智為此戰5局投球中，遭敲6安、包括1發全壘打，僅投出1K失掉4分吞下本季第8敗（4勝）。