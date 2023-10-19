葉君璋治兵風格帶心！是子弟兵絕不放棄　造就味全龍重返榮耀冠軍

我是廣告 請繼續往下閱讀
葉君璋在2016年回到台灣擔任義大犀牛主帥，便立馬帶領球隊奪冠，但在2019年因富邦悍將戰績不佳下台，隨後遭到味全龍延攬，便在2020年正式帶領味全龍從二軍打起，更在當時喊出3年內進到季後賽，隨後也順利在去年（2022年）成功闖進季後挑戰賽。
味全龍復隊以來，主帥葉君璋就對這支年輕球隊貫徹自己的理念，要自己子弟兵好好面對別人的批評，「人家願意講你，是為你好、為球隊好。」只要是好的球員，葉君璋一定力挺到底，當年劉基鴻在高中畢業就扛起味全龍第4棒，但打擊成績不盡理想，葉君璋就直接力挺表示，「一個好的打者基本要養成2千個打席，無論是國外或是國內的打者，所以不需要太在乎現在的成績，只要擊球內容是好的就好了！」，葉君璋的這席話，也在這兩年得到回報，本季劉基鴻扛出16轟（去年為9轟），是全隊第二多。
只要葉君璋待的球隊，就會有著「投手再生工廠」的美名，近年從羅華韋、王耀霖都是很好的例子，在調整投手方面，葉君璋也有一套哲學理念，「只是用最基本，簡單的方式，通常狀態不好的選手，一定有很多人會一直教他、調整他，導致選手頭腦中，大概有200種投球的方式，我通常只會跟他們說，『我覺得你應該是這樣才對』，我只是幫他找回他應該有的樣子，有些時候事情沒有很複雜，簡單就好了。」
若要談起葉君璋在中職首位成功救起的投手，莫過於現在待在味全教練團的郭勝安，郭勝安在2015年待在義大時，在7.1局投球就投出高達23次四死球，但在隔年變成在一軍40局投球裡，繳出ERA+ 147.9的選手，葉君璋就是在當時擁有「投手再生工廠」的美名，
雖然葉君璋總教練在職棒中脾氣稱不上「好好先生」，但只要是葉君璋的子弟兵，「不管狀況好壞，不論是從哪個體系出來的，他都會去關心，盯著他們，直到調整好狀況。」或許味全龍本季打進季後賽，與球隊選秀方針有關，但相信若不是葉君璋帶兵又帶心的風格，味全龍今天不會有這樣的高度。