狂賀！味全龍睽違26年再度封王！冠軍優惠出爐　必勝客大打35折

我是廣告 請繼續往下閱讀
另為感謝廣大球迷朋友支持，球團也公布首波合作品牌季冠軍優惠活動，包含德克士炸雞、必勝客、O-GRILL、KIRABASE、成美文化園等，後續更有味全食品及大葉高島屋、新光三越台北天母店、天母商圈等龍隊在地夥伴均將推出封王優惠敬請期待。
(以下所有優惠內容以官方FB實際公布為主，各品牌皆保有活動辦法變更及解釋之權利)
德克士炸雞－封王同慶好禮三重送
凡於季後賽含冠軍戰期間至德克士「天母棒球場門市」消費即享以下好禮。
好禮一：凡購買任一套餐加碼贈紫金QQ球乙份
好禮二：消費滿$399即贈得意杯乙個
好禮三：消費滿$399贈免費啃骨雞兌換券一張(可至全台德克士門市兌換，兌換期間至2023/12/31)
必勝客－王者「封」範必勝35折
2023/10/23~10/31至必勝客全門市或電話訂購，告知五碼優惠代碼(13730)即享外送/外帶買3個鬆厚大比薩(限630元(含)以下口味)優惠666元起(原價$1890)，再加碼贈送乙瓶1.25L可樂或兩杯玉米湯(好禮2選1)
必勝客－王者降臨36折大方送
2023/10/23~10/31至全國必勝客門市或電話訂購，告知五碼優惠代碼13731即享外帶2個9吋鬆厚比薩(限定$410元(含)以下口味)優惠$299元(最高價值$820)，再加碼贈送副食3選1(乙瓶1.25L可樂/兩杯玉米湯/3條德國芝心腸)
O-GRILL－Dragons龍焰燒烤席聯名烤爐8折起
2023/10/23~10/25至O-GRILL 官網、O-GRILL 旗艦店消費享全館任一商品85折起，味全龍聯名款系列商品8折，含味全龍x O-GRILL聯名款烤爐、味全龍x O-GRILL聯名款折疊收納箱。(O-GRILL官網 https://shop.o-grill.com.tw)
KIRABASE－味全龍季冠軍感謝祭
2023/10/23、10/24、10/26於KIRABASE台北信義/西門/三創基地舉辦「小龍女練習生璦昀感謝祭」，當日將有小龍女練習生璦昀與星辰表演互動，消費主題套餐另可獲得璦昀隨機簽名寫真。
成美文化園－邀龍迷回家 祈願味全總冠軍
2023/10/23~10/29著味全龍球衣至成美文化園區，享本人免費入園 (原價$300)、同行親友半價優惠(優惠價為$150含50抵用券，至多三位)；著味全龍球衣於園內拍照打卡，另贈祈福木牌一個，一起為味全龍祈福攻下年度總冠軍。(免費入園不含園區消費抵用額度)