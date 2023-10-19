台中十大伴手禮徵件期限展延 32座獎項等你來挑戰

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工策會總幹事黃于珊表示，原收件截止日期是10月20日，因十月適逢台中各大節慶活動，包括國慶焰火帶來龐大人潮及商機，4天連假共吸引183萬3700人次蒞臨台中。台中爵士音樂節帶動住房人流顯著提升、週邊商圈湧入大量人潮。以及10月21日將登場的台中太陽餅文化節推出限量買一送一等等，都讓台中餐飲、旅宿、觀光、伴手禮業者賺翻忙翻了。
工策會接獲業者反映，指報名應備的衛生合格書件、檢驗合格證明皆在排隊等候中，盼延長徵件時間。工策會順應民情，決定再延5天，收件時間至10月25日截止。此外，10月下旬台中購物節即將展開，台中拚經濟火力不斷，邀請伴手禮店家踴躍報名參加票選，並加入購物節特約店家，大家一起衝業績拼經濟。
黃總幹事表示，第15屆十大伴手禮票選報名截止後，工策會將於11月2日辦理第二階段專家評選會，由13位產官學界專業評審嚴密遴選，並公布入圍百大好禮名單後，再辦理民眾票選。
為鼓勵舊雨新知店家報名參加，這屆除了「十大伴手禮首獎」、「金口碑獎」、「評審團大獎」獎項涵蓋食品類、非食品文創類外，更增設「特賞好禮獎」，將飲品、甜點、鹹食、農特產分門別類，增加業者獲獎機會，希望業者皆有收獲，更能提升品牌知名度，以利品牌宣傳行銷。另入圍百大好禮的業者，也可獲頒好禮標章，由官方認證的優良商品，更能帶來宣傳效益。
工策會指出，歡迎在地優質伴手禮店家把握最後參賽機會，活動全程免報名費，期間工策會更將辦理短影音行銷課程、一日市集活動，只要符合「商業登記或公司登記設籍於台中市」即可報名參加。網路報名請至「臺中市十大伴手禮」官網( http://www.top10gifts.com.tw/ )。