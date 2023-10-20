美國國務院官員請辭　抗議政府軍援以色列

英相訪沙烏地阿拉伯　呼籲發揮領導力、穩定區域局勢

▲英國首相蘇納克呼籲沙烏地阿拉伯，運用在中東區域內的領導力，促進更長期的穩定。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相蘇納克呼籲沙烏地阿拉伯，運用在中東區域內的領導力，促進更長期的穩定。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者陳韻聿倫敦19日專電）今天稍早訪問以色列後，英國首相蘇納克轉往沙烏地阿拉伯，晚間與王儲穆罕默德．沙爾曼會晤。蘇納克敦促穆罕默德．沙爾曼運用沙國在區域內的領導力，促進中東地區現階段以及更長期的穩定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國首相府表示，蘇納克（Rishi Sunak）及穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）皆強調避免區域局勢進一步升高的重要性，並就英阿雙方未來為此協調行動達成共識。

此外，雙方同意，進入加薩走廊（Gaza Strip）的通道需儘快開啟，以利運送飲水、食物、醫藥用品等人道救援物資。

確保進入加薩走廊的通道持續暢通需以色列與埃及配合，蘇納克稍早在以色列曾敦促以方儘快落實承諾。

蘇納克17日曾與穆罕默德．沙爾曼通話。當時雙方皆提到，務必避免中東局勢更加不穩定，包括避免伊朗在區域內的代理人加入戰局。

根據首相府當時發布的談話紀要，蘇納克表示，英國將與沙烏地阿拉伯、約旦、埃及等區域內夥伴一同「持續支持」巴勒斯坦人民建國的正當願望。

以色列7日遭巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）自加薩走廊發動突襲，8日正式對哈瑪斯宣戰。綜合各項官方數據，戰事迄今估計已造成雙方超過5000人死亡，是歷年以巴衝突死亡人數最多的一次。

哈瑪斯的攻擊行動打亂了中東國家過去約3年來追求緩和局勢、擱置爭議、共同發展經濟的努力。在7日新一波衝突爆發前，外界預期沙烏地阿拉伯將成為又一個與以色列關係「正常化」的阿拉伯國家。

不過，在以色列遭遇攻擊後，沙國曾表示這樣的事態發展不意外：以色列政府對待巴勒斯坦人的方式終究引發緊張情勢「爆炸」。

儘管如此，沙國也不願見到衝突擴散。11日，穆罕默德．沙爾曼與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）通話，提到沙國正試圖「讓局勢停止升高」。這是兩人有公開紀錄的首度通話。

雖然伊朗在哈瑪斯攻擊行動扮演的角色尚未完全明朗、且哈瑪斯並不全然受制於德黑蘭當局，中東局勢短期內是否進一步升高，伊朗扮演關鍵角色。

伊朗對以色列敵意深重，並在巴勒斯坦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、葉門等區域內國家支持伊斯蘭激進武裝組織。一旦相關組織受伊朗鼓勵、或自主決定「支援巴勒斯坦抵抗以色列」，或者伊朗本身決定加入戰局，中東局勢顯然將更加棘手。

英國12日宣布向以色列、埃及、黎巴嫩所在的東地中海一帶部署海、空軍和海軍陸戰隊。根據官方說法，相關部署是為了偵察情勢變化、發揮嚇阻功能、預防武器落入黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）等激進軍事組織手中，以及支援人道救援行動。

蘇納克近日數次表示，哈瑪斯無法代表巴勒斯坦人、也無法為巴勒斯坦人正當的建國心願代言；為確保區域和平穩定，以色列和巴勒斯坦人民都需要安全，「兩國方案」將是解方。（編輯：楊昭彥）1121020

更多「以巴戰火再起」相關新聞。

美國務院罕見發布全球警戒　籲當心恐攻和反美示威

錫克教領袖遇害掀波　傳加拿大眾多外交官離開印度

美報告稱中國已擁逾500枚核彈頭　關切北京對台施壓

加薩走廊待援　埃及媒體：拉法關卡20日開通

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞