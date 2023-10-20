英相訪沙烏地阿拉伯　呼籲發揮領導力、穩定區域局勢

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此外，雙方同意，進入加薩走廊（Gaza Strip）的通道需儘快開啟，以利運送飲水、食物、醫藥用品等人道救援物資。
確保進入加薩走廊的通道持續暢通需以色列與埃及配合，蘇納克稍早在以色列曾敦促以方儘快落實承諾。
蘇納克17日曾與穆罕默德．沙爾曼通話。當時雙方皆提到，務必避免中東局勢更加不穩定，包括避免伊朗在區域內的代理人加入戰局。
根據首相府當時發布的談話紀要，蘇納克表示，英國將與沙烏地阿拉伯、約旦、埃及等區域內夥伴一同「持續支持」巴勒斯坦人民建國的正當願望。
以色列7日遭巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）自加薩走廊發動突襲，8日正式對哈瑪斯宣戰。綜合各項官方數據，戰事迄今估計已造成雙方超過5000人死亡，是歷年以巴衝突死亡人數最多的一次。
哈瑪斯的攻擊行動打亂了中東國家過去約3年來追求緩和局勢、擱置爭議、共同發展經濟的努力。在7日新一波衝突爆發前，外界預期沙烏地阿拉伯將成為又一個與以色列關係「正常化」的阿拉伯國家。
不過，在以色列遭遇攻擊後，沙國曾表示這樣的事態發展不意外：以色列政府對待巴勒斯坦人的方式終究引發緊張情勢「爆炸」。
儘管如此，沙國也不願見到衝突擴散。11日，穆罕默德．沙爾曼與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）通話，提到沙國正試圖「讓局勢停止升高」。這是兩人有公開紀錄的首度通話。
雖然伊朗在哈瑪斯攻擊行動扮演的角色尚未完全明朗、且哈瑪斯並不全然受制於德黑蘭當局，中東局勢短期內是否進一步升高，伊朗扮演關鍵角色。
伊朗對以色列敵意深重，並在巴勒斯坦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、葉門等區域內國家支持伊斯蘭激進武裝組織。一旦相關組織受伊朗鼓勵、或自主決定「支援巴勒斯坦抵抗以色列」，或者伊朗本身決定加入戰局，中東局勢顯然將更加棘手。
英國12日宣布向以色列、埃及、黎巴嫩所在的東地中海一帶部署海、空軍和海軍陸戰隊。根據官方說法，相關部署是為了偵察情勢變化、發揮嚇阻功能、預防武器落入黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）等激進軍事組織手中，以及支援人道救援行動。
蘇納克近日數次表示，哈瑪斯無法代表巴勒斯坦人、也無法為巴勒斯坦人正當的建國心願代言；為確保區域和平穩定，以色列和巴勒斯坦人民都需要安全，「兩國方案」將是解方。（編輯：楊昭彥）1121020
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