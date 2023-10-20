美國防部報告：共機擾台大增　對台持續施壓

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報告引述中華民國國防部數據指出，去年全年中共解放軍共出動1737架軍機進入台灣防空識別區（ADIZ），比2021年的972架，大幅增加79%。與此同時，中共解放軍派出的軍機類型也更加多樣化。國防部去年9月開始發布無人機訊息後顯示，在防空識別區行動中，無人機佔約10%。
在有重要外賓訪台時，報告指出，中共解放軍常以高調行動因應，包括越過海峽中線、增加解放軍在台海周邊行動以及公開聲明譴責訪問。去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍舉行大規模軍事活動，派出250多架戰鬥機進入台灣防空識別區、在台灣周邊活動的共軍軍艦達13艘、向台灣周邊海域發射多枚彈道飛彈，其中至少4枚越過台灣上空。這些演習也為共軍提供模擬聯合封鎖與模擬聯合火力打擊作戰訓練機會。
報告指出，中國去年舉行大規模聯合軍事演習，重點是針對阻止美國與其盟國在中國周邊進一步行動的訓練，其中許多演習著重於戰鬥真實性，並以夜間任務、極端氣候下訓練以及同時多域作戰為特色。
儘管北京表示和平統一是首選行動方針，但由於中共解放軍在多個領域能力不斷增強，報告指出，中國可能越來越常表達準備對台使用武力或採取懲罰性行動。
此外，報告指出，共軍還可能進行一系列網路、封鎖與動態行動，以迫使台灣投降或迫使台灣領導層依循中國條件接受談判。中國將尋求阻止美國對任何台灣緊急情勢的潛在干預，若做不到，中國將試圖在短期的有限戰爭中推遲並使干預失敗；若發生持久衝突，解放軍可能會選擇升級網路、太空或核子行動以試圖結束衝突，或可能選擇陷入僵局並尋求政治解決。
除了分析中共武力犯台，包括海空封鎖、有限度的武力或脅迫行動、空中與飛彈攻擊、兩棲作戰、奪取小島可能行動外，報告也特別提及中國民用船舶的在入侵台灣方面有潛在的用途。
報告指出，儘管中國未正式透露民用艦隊規模與計畫，但2022年，中共解放軍大幅強化滾裝船（Roll-on/roll-off）訓練，以支援中國軍事活動，用於支援類似活動的滾裝船數量是前一年的2倍之多。（編輯：高照芬）1121020