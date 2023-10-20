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伊朗女性獲國際和平獎　人權運動者：政府懼怕人民

▲今年的諾貝爾和平獎與19日公布的歐盟最高人權獎沙卡洛夫獎都頒發給伊朗的女權人士。圖為德黑蘭街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年的諾貝爾和平獎與19日公布的歐盟最高人權獎沙卡洛夫獎都頒發給伊朗的女權人士。圖為德黑蘭街頭。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩20日專電）今年的諾貝爾和平獎與19日公布的歐盟最高人權獎沙卡洛夫獎都頒發給伊朗的女權人士，鼓舞了在瑞典的伊朗裔女權運動者，她們表示，伊朗人的抗爭還在進行中，伊朗獨裁政權懼怕人民，她們沒有放棄對民主化的希望。

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歐盟最高人權獎沙卡洛夫獎（Sakharov Prize）今年頒給伊朗已故庫德族女子艾米尼（Mahsa Zhina Amini）與伊朗的「女人、生命、自由」運動。10月初公布的諾貝爾和平獎得主也是伊朗籍的人權運動者穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）。

今年兩項世界人權大獎都頒發給伊朗女性，對於伊朗人民有很重大的意義。

在瑞典發起多次聲援「艾米尼之死」抗爭運動的費絲（Golnoush Lundén Faez）表示，這2位女性為未來世代寫下重要歷史。

費絲說，得知穆哈瑪迪得獎的當下，她喜極而泣，穆哈瑪迪是她的偶像，也期許自己有一天可以像穆哈瑪迪一樣給這麼多人帶來啟發。

她表示，艾米妮的獲獎讓她既開心又傷心，也非常驕傲，艾米妮是這個運動的象徵，讓還在進行中的伊朗女權抗爭運動繼續被全世界看到，希望藉此可以鼓舞更多受到伊朗政權壓迫的女人、小孩、男人都敢於站出來爭取自由。

費絲表示，她在伊朗曾因為單獨跟表弟同車以及頭巾沒有完全蓋住頭髮而2次遭伊朗警方拘禁，伊朗政權的荒謬與殘酷令許多人無法忍受而移居其他國家尋求庇護。

費絲說，伊朗政府雖然透過大使館監視海外伊朗社群，並挑撥伊朗社群，讓伊朗人彼此對立。但她不會因此而不聲援伊朗國內勇敢抗爭的女性，雖然舉辦這些聲援活動的代價是她不敢回伊朗探望家人。

她說，雖然在瑞典聲援抗爭有一定的風險，但想到自己的家人還會因為一張照片被道德警察找麻煩，又想到在伊朗繼續抗爭的勇敢的女性承受了多大的生命危險，就不那麼害怕了。

費絲表示，雖然伊朗政權不斷用虐待、酷刑的方式威脅人民，但其實他們是懼怕人民的，這次的抗爭可以說是伊朗民主運動中走的最遠的，她對伊朗民主化有信心。

希望孩子可以過自由的生活而離開伊朗的芮希迪（Maria Rashidi），不幸在瑞典遭前夫潑酸報復，而走上人權運動之路。芮希迪說，穆哈瑪迪得獎讓她非常高興又驕傲，這是許許多多伊朗人在世界各地共同努力而來，她的勇氣鼓舞了很多人。

她說，穆哈瑪迪獲得諾貝爾和平獎實至名歸，她有不可思議的勇氣，在監獄裡還用不戴頭巾的方式持續抗爭，她用自己的生命驅動人權運動前進，雖然這個獎可能會讓穆哈瑪迪受更多的苦，但也會讓伊朗政權更怕她。。

芮希迪說，沙卡洛夫獎是繼諾貝爾和平獎後世界最大的和平獎項，艾米尼本是個無人知曉的普通女大生，她的悲慘遭遇引起許多伊朗人抗爭，也得到國際上前所未有的支持。

伊朗還有許多年輕人因為抗爭而被監禁，他們多是像艾米尼一樣沒沒無聞的一般人，可能遭受酷刑或被判死刑而不為人知。

芮希迪表示，希望透過這些重要獎項，世界可以更加看清伊朗政權如何壓迫自己的人民，並有所行動。

瑞典日報（Svenska Dagbladet, SvD）的評論認為，伊朗獨裁政權跟俄國與中國串聯，在世界和平問題中扮演了關鍵角色，伊朗人民的抗爭可以說是當代最重要的和平運動，他們的成功將會讓世界獲益。（編輯：高照芬）1121020

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