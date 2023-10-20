梁佑南兒子餐酒館「房租漲50%」 她揭續約條件痛批：真的不對！
女星梁佑南育有一對子女，昨（19）日她要搭飛機到澎湖工作，卻煩惱兒子方璿經營餐酒館一事，一整夜無眠。梁佑南兒子獨自經營餐酒館，疫情趨緩後，面臨房東漲50%房租，還要求押金2個月變6個月，「我覺得真的不對！」讓她心急上網求助網友建議。
記者薛羽彤／綜合報導
梁佑南昨日發文表示，兒子經營的餐酒館花了很大的心血，不僅重新裝潢，連冷氣、廚房全都換新的，看到兒子用心經營，身為媽媽也感到很欣慰。最近餐酒館面臨續約問題，梁佑南坦言房東要求漲房租，而且一次就漲50%，押金還從2個月變6個月，「而且合約才一年，這如何是好？投進去的都還沒回來，又加上註明不得頂讓，我覺得真的不對！」
此外，梁佑南認為仲介沒有做好協商工作，「怎麼會是告知大於執行再大於簽約呢？孩子完全沒有商量的空間，我也不知道怎麼幫。」她也急發文詢問網友意見，不少人表示，房東這次漲房租，以後還會再漲，「我的建議另找地方，因為房東貪心這次漲價，下次一定還會漲」，梁佑南說：「我們也覺得，可是裝潢花了好幾百萬，怎可能走！」
其他網友建議梁佑南，「跟房東再協調一次，看時間是否能延長，若真不能就換租別的地方開業」、「找房東商量，給年輕人奮鬥打拚的機會，現在景氣不好，物價上漲，要生存，請求房東不要漲租金，押金」、「建議直接找律師快比較快⋯要不然喬不好很容易有官司」、「善意的提醒此地不宜久留。」