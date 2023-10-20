▲護理人力不足！護理全聯會提9訴求　每月發1萬、男護納替代役如何進行？

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護理工作滿意度不及格 提9訴求改善環境護理人員面臨高工時、高壓環境，根據1111人力銀行2023年9月調查，護理人員對工作滿意度平均只有46.7分，連及格分數60分都不到。紀淑靜理事長表示，護理人力不足的情形其實從11年前就已經看到了，而新冠疫情後，護理人力缺乏問題更是加劇。
因此，護理師護士公會全聯會提出改善環境9大訴求：
- 由政府編列預算優先補助醫院護理人員薪資，每人每月10,000元直接撥入個人帳戶鼓勵留任，為期至少二年。
- 開放男性護理師在醫院服替代役，留職留薪，避免因服役中斷執業。
- 對於未取得執照的實習護士執業年限，由現行的15個月延長為3年。
- 鼓勵學生就讀護理科系，減免學生學費及提供就業的獎金。
- 鼓勵醫療機構提升護理人員薪資待遇，建請衛福部每年調查並公告不同醫院層級、地區及不同年資別之護理人員平均年薪，讓醫院可以參考。
- 短期降低全日平均護病比，並盡速研擬推動三班護病比。
- 因應現行激增的休假天數，修訂醫院評鑑基準的護理人力配置標準。
- 擴大「全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫」經費，讓更多醫院參與增聘輔助人力協助病人照護。
- 保障醫院住院護理費及居家護理訪視費點值為1點1元；每年依據總額成長率調升健保住院護理費及居家護理費；並新增護理照護服務支付項目。
每月發1萬經費能從哪來？ 與政府討論進度如何？其中，第1、2項訴求最引起外界議論。關於第1項「每人每月10,000元直接撥入個人帳戶，為期至少二年」之訴求，2年下來估計需要285億，這樣的訴求可行嗎？政府要如何辦到？
紀淑靜理事長表示，事實上政府有「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，補助疫後相關單位部門，其中「普發現金」的部分，若能用來解決護理人力不足，保障未來的照護品質與民眾健康是更好的選擇。
全聯會副理事長林琇珠提到，目前希望政府能編列公務預算來改善這個問題，那經過18日開會後是會撥20億出來補助夜班費，但本會也提出討論說不要只侷限在夜班費，而消費者代表提到希望醫院可以再撥20億出來，但這部分健保會沒有權力去要求醫院，不過至少原來預算中有20億夜班補助可以先救急。
男護理師人數不多 開放醫院服替代役可救人力？第2項訴求「開放男性護理師在醫院服替代役，留職留薪」。目前職業登記約有18萬名護理師，其中有11萬人在醫院工作，這之中男性護理師只有4.1%，外界疑惑為什麼要特別針對男性護理師提出這項訴求？
紀淑靜理事長說明，雖然男性護理師人數不多，但是男性護理師考上執照進入臨床的比例超過70%，比女性高，每年新增約400－500位男護理師，而且以現代社會來說男性為了養家會更願意留在臨床工作，所以若能藉此吸引男性護理師投入臨床，其實對於護理人力是有幫助的。
因此，護理師護士公會全聯會希望將一般醫療機構納入《替代役實施條例》中之醫療役服役單位範圍，讓男性護理師不用收到兵單就必須離開原職務，帶兵役結束再回原職，並希望修改《替代役實施條例》第3條，讓男性護理師可支領原本的薪水及相關津貼。
不過，紀淑靜理事長提到，目前這項訴求關係到許多單位，因此還在討論中。而衛福部長薛瑞元表示，會跟役政署討論，不過在職期間服替代役的人數相當少，對於護理人力的舒緩是否有一定的效果也要再評估。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59658
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