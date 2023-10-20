▲血液能養顏？　醫師揭密血小板生長因子應用

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血液隱含的秘密 專業醫師告訴你曹智昇醫師表示，雖然古代用來保養肌膚的方式讓人令人聞之卻步，但血液中確實有可以修補皮膚、細胞的成份，血液主要可分成血漿、紅血球、白血球及血小板四個部分，而血小板又富含多種生長因子，像是PDGF血小板衍生生長因子、乙型轉化生長因子、KGF角質細胞生長因子、VEGF血管內皮生長因子…等等，這些生長因子從活化的血小板釋放到人體中，能夠促進組織細胞的生長和修復，就像是把充滿營養的專屬肥料，灌注在貧瘠的土壤。
曹智昇醫師進一步說明，經過現代科學家研究，血小板已廣泛應用於醫療領域，像是PRP(Platelet-Rich-Plasma)就是透過取自身血液，於採血當日用離心機把血液分離，萃取高濃度血小板血漿，再注射至需要修復的部位，像是老虎伍茲(Tiger Woods) 、NBA傳奇球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)都曾接受過PRP治療。
突破限制 PLT單次採血、多次應用古恬音醫師則表示，除了PRP，目前最新的血小板萃取方式是PLT凍晶，兩者不同的是，PLT突破過往需多次採血的過程，會一次抽取約250c.c.的自體血液，再以無菌狀態送至無塵實驗室，萃取出血小板內的生長因子，再透過低溫真空的方式，將血小板結晶於真空封瓶中，滅菌後製成約10-20瓶各含有約10億以上生長因子的細粉狀PLT凍晶，並附上生長因子濃度報告書，適合需多次治療、害怕抽血者，也方便醫生定劑定量掌握治療上的安排。
▲PRP治療時需於當天採血，適合需立即使用者，PLT則一次採完整個療程需使用的血液。
古恬音醫師指出，PLT和PRP讓愛美人士們能免除過去直接塗抹血液土法煉鋼的保養方式，且由於是採取自己的血液，也能讓感染疾病、發炎…等潛在風險降低，不過血液的品質也和個人的體質、生活習慣息息相關，且患有糖尿病、自體免疫疾病、常期使用抗凝血藥物…等患者，無法施作PLT、PRP，所以愛美人士千萬要請醫師評估後再進行治療，最後，古恬音醫師也建議愛美人士們在治療前想調整好身體狀態，維持半個月至一個月的正常作息讓血液品質提升。
▲問診細心的古恬音醫師，建議愛美人士們在採血前維持正常作息、提升血液品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59610
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