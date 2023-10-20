▲臺大藥學歡慶70歲　傑出校友齊聚大談科研與新創

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本場論壇除了重磅邀請到生技女將黃文英擔任主持人，與談嘉賓還包括LifeMax及AmMax Bio的創辦人許中強、國立臺灣大學資工系教授曾宇鳳、加拿大英屬哥倫比亞大學藥學系教授黎世達、以及英科智能有限公司（InSilico Medicine Taiwan）執行長林彥竹等跨世代、跨領域的創業代表。他們分別在美國、加拿大、德國或臺灣成立了新創公司，主推蛋白質藥物、AI製藥、脂質奈米顆粒（LNP）劑型等當前最熱門的技術。
會中，他們將分享：從學校衍生新創或從企業新創，相關事業推動所需的核心技術以及其創立公司的企圖與展望，並討論在不同生態系（ecosystem）下推動公司業務在產品、銷售、人才、研發、財務等各方面的優勢和挑戰。
全台第一個藥學系 70周年舉辦系列活動國立臺灣大學藥學系是臺灣第一個成立的藥學系。今（112）年邁入創系以來的第70個年頭。於112年10月20、21日舉行系列慶祝活動，邀請海內外校友們逾700名齊聚一堂，共同歡慶臺大藥學70大壽。並自去年起陸續展開一系列各式多元的暖身慶祝活動，包含舉辦學術演講、各類運動比賽、國內小旅行、設計紀念品等，並出版「說不完的故事第3輯」與「台大藥學70週年慶祝特刊」，期盼以嶄新之形式展現永續臺大藥學魂、活力臺大藥學人、創新臺大藥學院之風貌。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59656
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