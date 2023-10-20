▲癌症治療有無新方案、醫師說法不同？　7成癌友尋求第二意見

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看醫生比想像中還辛苦？癌症已連續41年蟬聯國人十大死因榜首，每年奪走5萬多條人命，佔總死亡人數24.9%。但排隊掛號3小時，卻只見到醫師5分鐘？醫師在外縣市，還要規劃請假、交通、住宿？造成癌友諸多不便與困境。
醫師說的內容我還是有很多疑惑？
有沒有其他治療可能？
病況複雜，現在的醫師不一定是這領域的專家…
現在看的醫師和之前看的醫師給出不同的治療方案？
遲遲無法決定治療方案…
細胞治療兩大應用領域：癌症治療與再生醫療早年只要被診斷為癌症，彷彿被宣判死刑，只剩無法逆轉的併發症與癌細胞擴散。隨著醫學進步，除了傳統手術切除、放射治療與化療，現今細胞治療運用人體自身幹細胞再生能力，可自行修補受損組織。隨著醫學進步與台灣再生醫療法規鬆綁，細胞治療的管道越加多元。
有別於傳統治療的侷限性，細胞治療主要可分為癌症治療與再生醫療兩方面。
癌症治療
運用在分化免疫細胞上，利用免疫細胞的特性來治療癌症，讓患者降低療程的副作用，並維持原有的生活品質。
再生醫療
利用幹細胞進行組織修補與替換，並抑制體內的發炎反應，目前多運用於退化性關節炎的軟骨修補、大面積燒燙傷的皮膚修補、脊隨損傷或中風、神經系統受傷等。
此外，細胞治療及再生醫療對於醫學美容臨床治療也有相當大的助力，賴輝元醫師表示：「像是由血液離心萃取出高濃度血小板血漿而製成的生長因素凍晶，就可在術後搭配使用，讓血小板進到皮膚發揮作用，目前衛福部也有核可細胞治療在皮膚缺陷如皺紋、凹洞及疤痕之填補及修復等，相信未來兩者會是醫學美容發展的重點之一，帶來更多的可能性。」
▲賴輝元醫師表示，目前衛福部也有核可細胞治療在皮膚缺陷如皺紋、凹洞及疤痕之填補及修復等，是未來醫美發展的重點。（圖／醫美集團提供）
對於有罹癌高風險、家族病史者、曾做過健檢但久未追蹤等情況，可依據個人需求至線上尋求專家意見。平台集結台中榮民總醫院、中山醫學大學附設醫院、奇美醫院等多位醫師，只要發現癌友有問題，即可開啟「綠色通道」立即至門診接受進一步治療。
超預防醫學 從特管法開始2016年政府修正《人體試驗管理辦法》（又稱恩慈條款），對於癌末或嚴重失能患者，若國內尚無有效藥物可治，可自費參與免疫細胞療法試驗治療。
2018年政府公布特管法（「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文），其後衛福部官網宣導特管法規範內之細胞治療內容、價格與執行機構、醫院、醫師等資訊。細胞治療邁向合法、公開、透明之路。另有媒體於2023年4月報導，總收案人數已達約950人。
細胞治療協助解決3大問題保養修護
幹細胞擁有強大的自我更新與分化功能，可進行身體組織的修復。
健康存摺
細胞治療是未來大健康趨勢，及早儲存健康細胞，成為疾病治療新選擇。
延緩衰老
細胞將隨著年紀退化，回輸健康細胞有助於對抗衰老與調節免疫系統。
醫美集團創執行長林信一分享，罹患一個癌症不只一個部位有症狀，癌細胞會全身跑，癌症治療相當仰賴醫師專業經驗。然而，身處資訊爆炸的時代，訊息繁雜又快速，資訊量龐大且碎片化，民眾難以區分真假，尤其是艱澀專業的醫療領域，常有「我得了癌症要找誰治療？到哪家醫院治療？」的疑惑，不少癌友延誤治療而喪命。如何更精準、有效且降低副作用的方式治療癌症，精準醫療與預防醫學成為醫學界關注焦點，更是未來大趨勢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59649
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