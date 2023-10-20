▲人工牙根掉入鼻竇　口外內視鏡手術急救

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齒槽骨不構或太薄 鼻竇增高手術補骨重建缺牙根據衛福部統計，台灣約有二至三成的人有多顆缺牙，其中許多病人會以全口假牙或是活動假牙替代真牙，但若是假牙設計不良，有可能影響咀嚼效果和生活品質。而人工植牙也是不想做假牙的患者會選擇的一種常見的治療方式。然而，手術前的評估和術式的選擇至關重要，否則會對患者造成損害或引發副作用。
何承翰醫師指出，齒槽骨就如同地基般，是支撐牙齒的骨頭，上顎植牙必須在有足夠齒槽骨的情況下才能執行，若病人骨頭不夠或過薄，就需要以鼻竇增高手術補骨，再植入牙根，最後才能重建缺牙。
滑入人工牙根 變成異物感染植牙手術前未充分評估齒槽骨的厚度，人工牙根有可能穿過鼻竇，導致鼻竇炎或異物感。若異物掉入鼻竇又未及時處理，將有感染蜂窩性組織炎的可能，要是細菌沿著鼻竇上緣進入眼眶，更不排除眼窩感染甚至失明的可能。
何承翰醫師提到，感染通常發生在異物掉入的三到五天內發生。凌先生的情況是一個典型的例子，他的臉頰在第五天開始感到腫脹和疼痛，進行清創手術時也在鼻竇看到膿液因此一併清創。
確認齒槽骨厚度 植牙手術更安全何承翰醫師強調，對於長期缺牙的患者需要進行人工植牙，牙科醫師在植牙前應仔細評估並提供相關風險的詳細解釋。此外，也將使用電腦斷層掃描確認齒槽骨的厚度，以確保選擇最適切的手術方式。
植牙患者需要配合醫師的檢查，尤其是當齒槽骨與鼻竇相鄰時，如果患者有長期過敏性鼻炎或鼻黏膜增厚的情況，建議在植牙前諮詢耳鼻喉科醫師，以減輕植牙後的不適感及可能出現的併發症，若民眾不幸發生了類似的併發症，務必迅速就醫，並尋求口腔外科專科醫師的治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59593
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