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人工牙根掉入鼻竇　口外內視鏡手術急救

▲人工牙根掉入鼻竇　口外內視鏡手術急救
▲人工牙根掉入鼻竇　口外內視鏡手術急救

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】63歲的凌先生長期以來飽受缺牙困擾，日前他在住家附近的診所接受了左側上顎多顆人工植牙手術。然而，由於長期缺牙以及患有糖尿病的原因，他的上顎骨較薄，因此在植牙手術中需要同時進行鼻竇增高手術。但在手術過程中，由於齒槽骨過於鬆軟，人工牙根意外滑入他的左側鼻竇內。五天後，凌先生被轉介到台北慈濟醫院口腔顎面外科就診，因左側臉頰嚴重腫脹又發燒，醫師立即安排住院並決定進行內視鏡微創手術，從口腔開了微小切口，使用內視鏡器械成功地從鼻竇內取出了人工牙根。

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齒槽骨不構或太薄　鼻竇增高手術補骨重建缺牙

根據衛福部統計，台灣約有二至三成的人有多顆缺牙，其中許多病人會以全口假牙或是活動假牙替代真牙，但若是假牙設計不良，有可能影響咀嚼效果和生活品質。而人工植牙也是不想做假牙的患者會選擇的一種常見的治療方式。然而，手術前的評估和術式的選擇至關重要，否則會對患者造成損害或引發副作用。

何承翰醫師指出，齒槽骨就如同地基般，是支撐牙齒的骨頭，上顎植牙必須在有足夠齒槽骨的情況下才能執行，若病人骨頭不夠或過薄，就需要以鼻竇增高手術補骨，再植入牙根，最後才能重建缺牙。

滑入人工牙根　變成異物感染

植牙手術前未充分評估齒槽骨的厚度，人工牙根有可能穿過鼻竇，導致鼻竇炎或異物感。若異物掉入鼻竇又未及時處理，將有感染蜂窩性組織炎的可能，要是細菌沿著鼻竇上緣進入眼眶，更不排除眼窩感染甚至失明的可能。

何承翰醫師提到，感染通常發生在異物掉入的三到五天內發生。凌先生的情況是一個典型的例子，他的臉頰在第五天開始感到腫脹和疼痛，進行清創手術時也在鼻竇看到膿液因此一併清創。

確認齒槽骨厚度　植牙手術更安全

何承翰醫師強調，對於長期缺牙的患者需要進行人工植牙，牙科醫師在植牙前應仔細評估並提供相關風險的詳細解釋。此外，也將使用電腦斷層掃描確認齒槽骨的厚度，以確保選擇最適切的手術方式。

植牙患者需要配合醫師的檢查，尤其是當齒槽骨與鼻竇相鄰時，如果患者有長期過敏性鼻炎或鼻黏膜增厚的情況，建議在植牙前諮詢耳鼻喉科醫師，以減輕植牙後的不適感及可能出現的併發症，若民眾不幸發生了類似的併發症，務必迅速就醫，並尋求口腔外科專科醫師的治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59593

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