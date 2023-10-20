天使手指陳瑞斌鋼琴音樂會10/24登場　帶給觀眾無法取代的感動

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至於那首被挑剔的德媒評為如同這個音樂會巡演上的「甜美可口」而「感覺細膩」的一道「美食」，他為什麼能夠那麼準確地彈奏出拉赫曼尼諾夫那陰鬱而浪漫的「俄羅斯靈魂」呢？這就不得不說到他本人與這位拉氏與史克里亞賓等上個世紀最偉大的俄羅斯鋼琴家與作曲家的緣分 ! 原來他的師祖與這兩位作曲家為同班同學 !
在職業生涯上，他一直視恩師貝爾曼為偶像。在他的官方網頁上，第一頁上就寫著老師的這樣一句話 :「音樂是這個世界上最美妙的東西。音樂創造了很多可能性；而你必須超越挑戰和失望，堅持到底；真正認識到音樂之美是至關重要的。」
這位華人鋼琴家就是出生在台灣，少年時到奧地利和德國學習音樂的陳瑞斌（Rueibin Chen）。大學時就斬獲十八座鋼琴比賽大獎；二十歲前拿下五項著名的國際鋼琴比賽冠軍；他也被媒體譽為「天使手指」，以及「每二十年才出一位」的天才鋼琴家；陳瑞斌還以完美地詮釋蕭邦、史克里亞賓及拉赫曼尼諾夫等的作品而著稱。在這個境界當中，他還要做東西方音樂的「橋梁」，並多年來在國際上首演江文也的作品 !
陳瑞斌要追求的就是藝術的「最高境界」，而藝術是「無止境的」，所以他的「最高境界」就是一種「無法形容」的境界。在這個境界中，他要與「孤獨」為伴；他「要不斷地修為」；他要「儘量保持單純的生活」，以便「所有的時間和精力都放在音樂上」；最終，他要帶給觀眾「別人無法取代」的感動。
有鑒於此，今年適逢首位揚名國際台灣作曲先驅江文也逝世四十週年及作曲家拉赫曼尼諾夫誕辰150週年紀念，鋼琴家特別在此次活動選取所有最具鋼琴代表性之東西方鋼琴專家作曲家，包含蕭邦，東方蕭邦─江文也，史克里亞賓及拉赫曼尼諾夫！其中包含最具浪漫並曾被多部電影用為配樂的蕭邦第一號鋼琴協奏曲，唯美浪漫的《浪漫曲》優美動人的旋律，深受各年齡層所喜愛，曾被電影、韓劇及日劇用為配樂，如著名動畫電影《琴之森》、電影《楚門的世界》 (The Truman Show)、及日劇《交響情人夢》、韓劇《天國的階梯》等用為劇中主題配樂！最代表左手的史克里亞賓《夜曲》及最富神祕艱深的第五號奏鳴曲，拉赫曼尼諾夫帕格尼尼主題狂想曲《第十八變奏》電影《似曾相識(Somewhere in Time)》主題曲及改編自克萊斯勒《愛之喜》等膾炙人口名曲！
陳瑞斌曾得到世界最重要媒體如美國CNN，德國時代週報，瑞士新蘇黎世報等世界上最具代表性之媒體讚譽的同時，在今年下半年也同時有東南亞的巡演，包含與不同的樂團，單位合作，演出協奏曲，大師班及對國際性媒體之個人大型論壇講座等！明年也將在不同的藝術節亮相，包含不同類型活動。
陳瑞斌的演奏絕對是您值得驕傲參與的大師饗宴！