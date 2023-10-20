國際級活動鯤鯓王平安鹽祭11/11隆重登場

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鯤鯓王平安鹽祭由三個重要科儀組成：請鹽、祭鹽、謝鹽。11月11日在已有205年歷史的鹽田-台南北門井仔腳瓦盤鹽田進行「請鹽」科儀，儀式在歷史悠久的台南北門井仔腳瓦盤鹽田舉行，並且將傳統古法產製的海鹽，護送至南鯤鯓代天府，透過正統敕鹽科儀進行「祭鹽」，在108噸的大鹽堆前將寶劍及符咒敕下，場面震撼人心。
第二天，11月12日活動尾聲進行「謝鹽」科儀，將敕過的祈福鹽從南鯤鯓代天府，送回北門井仔腳鹽田完成平安鹽祭的循環，返本還原，寓意生生不息。這兩天的儀式既莊重又神聖，是鹽產業和信仰的獨特文化盛典，非常值得大家親自參與和體驗。
此外，雲嘉南管理處歡迎自行車愛好者加入護鹽騎士行列，於11月11日上午7時自井仔腳瓦盤鹽田參與請鹽科儀，並沿騎多元自行車道(31-1線夕鹽段)，將平安鹽一路護送至南鯤鯓代天府前廣場，再親手放入會場的大鹽堆，共同參與國際級的永續觀光行動。
在鯤鯓王平安鹽祭祈福儀式中，南鯤鯓代天府在活動期間舉辦跋桮挑戰賽，聖桮數最多的「特別獎」獎金高達168,888元，還有囝仔公童玩活動及中英文導覽解說等，歡迎民眾除了參訪南鯤鯓代天府，還能到北門保安宮、永隆宮、興安宮及泰安宮來場深度的文化小旅行。
本次活動也邀集雲嘉南觀光圈業者辦理文創市集，展示雲嘉南濱海「鹹良好物」商品，讓到場民眾感受雲嘉南特色旅遊魅力，同時會場還規劃平安鹽袋贈送活動、鹽祭20週年晚會、20週年展示區、鹽袋回娘家、DIY手作鹽等活動。