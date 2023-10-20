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國際級活動鯤鯓王平安鹽祭11/11隆重登場

▲2023鯤鯓王平安鹽祭六款平安鹽袋正式亮相。（圖／雲嘉南管理處提供）
▲2023鯤鯓王平安鹽祭六款平安鹽袋正式亮相。（圖／雲嘉南管理處提供）

記者張振興/台南報導

今年的鯤鯓王平安鹽祭即將於11月11日隆重舉行，這個活動結合了「王爺信仰」和「鹽產業」文化的重要觀光盛事，已被觀光署列為國際級活動，活動舉辦已經邁入第20年，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處以及南鯤鯓代天府等夥伴的支持下， 2023年贏得了「台灣永續行動獎-金級」和「亞太永續行動獎-銅級」兩個獎項，並受到國內外評審的高度評價。

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▲台北車站舉行的鯤鯓王平安鹽祭活動記者會由雲嘉南管理處長陳煜川(左三)南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰(右三) 一同出席盛會。（圖／雲嘉南管理處提供）
▲台北車站舉行的鯤鯓王平安鹽祭活動記者會由雲嘉南管理處長陳煜川(左三)南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰(右三) 一同出席盛會。（圖／雲嘉南管理處提供）
雲嘉南管理處為了宣傳鯤鯓王平安鹽祭活動，於18日在台北車站舉行了一場記者會，並將會場佈置成鯤鯓王平安鹽祭的鹽祭場景。出席者包括台南市政府觀光旅遊局主任秘書鄭道立、南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、雲嘉南濱海觀光圈理事長戴泳明、井仔腳鹽田營運業者陳仁昌和台鐵高雄運務段長徐竹平，一同宣布啟動鯤鯓王平安鹽祭，並見證今年的六款平安鹽袋正式亮相。

▲台北車站記者會場佈置成鯤鯓王平安鹽祭的鹽祭場景。（圖／雲嘉南管理處提供）
▲台北車站記者會場佈置成鯤鯓王平安鹽祭的鹽祭場景。（圖／雲嘉南管理處提供）
鯤鯓王平安鹽祭由三個重要科儀組成：請鹽、祭鹽、謝鹽。11月11日在已有205年歷史的鹽田-台南北門井仔腳瓦盤鹽田進行「請鹽」科儀，儀式在歷史悠久的台南北門井仔腳瓦盤鹽田舉行，並且將傳統古法產製的海鹽，護送至南鯤鯓代天府，透過正統敕鹽科儀進行「祭鹽」，在108噸的大鹽堆前將寶劍及符咒敕下，場面震撼人心。

第二天，11月12日活動尾聲進行「謝鹽」科儀，將敕過的祈福鹽從南鯤鯓代天府，送回北門井仔腳鹽田完成平安鹽祭的循環，返本還原，寓意生生不息。這兩天的儀式既莊重又神聖，是鹽產業和信仰的獨特文化盛典，非常值得大家親自參與和體驗。

此外，雲嘉南管理處歡迎自行車愛好者加入護鹽騎士行列，於11月11日上午7時自井仔腳瓦盤鹽田參與請鹽科儀，並沿騎多元自行車道(31-1線夕鹽段)，將平安鹽一路護送至南鯤鯓代天府前廣場，再親手放入會場的大鹽堆，共同參與國際級的永續觀光行動。

在鯤鯓王平安鹽祭祈福儀式中，南鯤鯓代天府在活動期間舉辦跋桮挑戰賽，聖桮數最多的「特別獎」獎金高達168,888元，還有囝仔公童玩活動及中英文導覽解說等，歡迎民眾除了參訪南鯤鯓代天府，還能到北門保安宮、永隆宮、興安宮及泰安宮來場深度的文化小旅行。

本次活動也邀集雲嘉南觀光圈業者辦理文創市集，展示雲嘉南濱海「鹹良好物」商品，讓到場民眾感受雲嘉南特色旅遊魅力，同時會場還規劃平安鹽袋贈送活動、鹽祭20週年晚會、20週年展示區、鹽袋回娘家、DIY手作鹽等活動。

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